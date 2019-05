Fidesz: Gyurcsányék nem a magyar embereket, hanem Brüsszelt képviselik

Gyurcsányék nem a magyar embereket, hanem Brüsszelt képviselik - emelte ki hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz.



A nagyobbik kormánypárt Dobrev Klára sajtótájékoztatójára reagált, amelyen a DK EP-listavezetője bejelentette, mozgósító kampány részeként 36 óra alatt akarja felkeresni mind a 19 magyar megyét.



A Fidesz azt írta: teljesen mindegy, hogy "Gyurcsányné és társai" hány kilométert tesznek meg a kampányhajrában Magyarországon, mert a magyar emberek véleménye eddig sem érdekelte őket, ők Brüsszel érdekeit képviselik.



A magyar emberek többször világosan döntöttek: nem akarják, hogy "hazánkból is bevándorlóországot csináljanak" - fogalmaztak, hozzátéve: "Gyurcsányék és a teljes ellenzék mégis beállt a bevándorláspártiak mögé és be akarják engedni a migránsokat".



A bevándorláspártiakat meg kell állítani, és most vasárnap kell megállítani - szögezte le közleményében a Fidesz.