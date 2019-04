Fidesz: hogyan kaphatott migránskártyát a Magyarországon elfogott szír terroristavezér?

A Fidesz szerint a brüsszeli bizottságnak válaszolnia kell arra: hogyan kaphatott migránskártyát a Magyarországon elfogott szír terroristavezér, Haszan F.? Halász János , a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciószóvivője keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: egyre több kérdés fogalmazódik meg a migránskártyákkal kapcsolatban, miután Brüsszel azt már elismerte, hogy Haszan F. is hozzájutott ahhoz.Ha olyan szigorú a kártyák kiosztásakor az ellenőrzés, mint ahogy azt a brüsszeli bizottság állítja, hogyan juthatott ahhoz hozzá a terroristavezér? - fogalmazta meg az általa legfontosabbnak ítélt kérdést.Mennyi ideig volt Haszan F.-nél a kártya és összesen mennyi pénzt kapott azon keresztül? - sorolta kérdéseit. Kik bonyolítják a programot, milyen szervezeteket vonnak be abba és így hogyan tudják ellenőrizni a pénzfelhasználást?Halász János szerint a brüsszeli bizottság eddigi nyilatkozatai egyáltalán nem megnyugtatóak, sőt egyre inkább úgy tűnik: a migránskártyák komoly biztonsági kérdéseket vetnek fel, azok alkalmasak a migráció és a terrorizmus finanszírozására is.A frakciószóvivő kérdést kapott Pócs János fideszes képviselő azon videójáról, amelyen az látható, hogy a politikus bezárta a kazánba egy roma alkalmazottját. Halász János kijelentette: "nem tartjuk sem szerencsésnek, sem viccesnek ezt a videót, ezt Pócs Jánossal is közöltük". Azt a választóinak kell eldöntenie, hogy mit gondolnak erről - válaszolta arra a kérdésre, nem kellene-e lemondania Pócs Jánosnak.