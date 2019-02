Fülöp Attila: Fontos cél a gyermekvédelem elismertségének növelése is

Május végéig tart a nevelőszülői hivatást népszerűsítő országos kampány, addig minden megyében lehetőséget kívánunk adni a jelentkezéshez, és célunk a gyermekvédelem és a szociális szakma társadalmi elismertségének növelése is - mondta a Magyar Nemzetnek Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.



Mint mondta, a nevelőszülőségben a legfontosabb a lelkület és az elhivatottság, amely nem nyolcórás foglalkozást jelent, hanem 24 órás, a gyermek életét meghatározó elkötelezettséget. Az államtitkár hozzátette: erre a nemes feladatra keresnek jelentkezőket, hiszen huszonháromezer gyermek van a gyermekvédelemben, ebből tizenötezren nevelőszülőknél élnek, a gyermekotthoni férőhelyek kiváltásával pedig a jelenlegi 5200-nál több nevelőszülőre van szükség, ugyanakkor utánpótlásra a kiöregedés miatt is szükség van.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2014-től a nevelőszülőség speciális foglalkoztatási jogviszonynak minősül, és 2020. január 1-jétől bevezetik a nevelőszülői gyedet, így erre az ellátásra a gyermek kétéves kora alatt a nevelőszülők is jogosultak lesznek.



A gyermekekért való felelősségvállalás fontos érték Magyarországon - hangsúlyozzák ősztől kezdve nevelőszülői hivatást népszerűsítő országos kampány állomásain, Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron, Zala és Pest megye településein, legutóbb Miskolcon, majd Szekszárdon, hétfőn pedig a Veszprém megyei Várpalotán. Készülnek még Somogy, Nógrád, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ezekre az alkalmakra kitelepülnek a nevelőszülői hálózatok, és elmondják, milyen örömökkel és nehézségekkel jár a nevelőszülőség.



A nevelőszülői hivatással 2014 óta együtt jár a foglalkoztatási jogviszony, és az elmúlt négy évben az egy gyermek után járó havi 15 ezer forint a négyszeresére, 60 ezerre emelkedett. Emlékezetes, hogy legutóbb 2013-ban volt nevelőszülőséget népszerűsítő kampány, akkor 1050 fő jelentkezett. A 2018-2019-es kampány során ehhez hasonló érdeklődést remélnek - olvasható a Magyar Nemzetben.