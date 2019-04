Fülöp Attila szerint az autizmust, a fogyatékosság ügyét társadalmasítani kell

A legfontosabb, amit kompromisszumok nélkül mindenkinek meg kellene tudni és tanulni, hogy az autizmust, a fogyatékosság ügyét társadalmasítani kell, el kell jutni oda, hogy arról a maga természetességével tudjon beszélni mindenki - mondta Fülöp Attila Lakiteleken szombaton délután.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az autizmus világnapja alkalmából szervezett szakmai napon kiemelte: látni kell, hogy a fogyatékosság nemcsak az érintett család magánügye, nem is csak az államé, hanem az egész közösségé.



Fontosnak nevezte, hogy egy iskola, egy civil vagy egyházi közösség tudja értelmezni és természetességgel fogadni azt, hogy van, akinek az élete egy kicsit nehezebb vagy másabb, de lehetnek olyan képességei, amiben sokkal jobb másoknál - fogalmazott az államtitkár.



Az elmúlt évtizedekben alapvetően hiányzott a fogyatékosság, az autizmus ügye iránti nyitottság, jellemzően a fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozó intézményeket a városok szélére építették, ezen változtatni kell - mondta.



Kiemelte: a kormány a jövőben is, ahol csak lehet, szeretné megadni az érintetteknek az önálló élethez való segítséget. Mint mondta: ennek egyik legfontosabb része a munkavégzés feltételeinek megteremtése, ezért a legtöbbet a jó példák bemutatásával lehet tenni. Szorgalmazta, hogy a következő európai uniós költségvetés megtervezésébe maguknak az érintetteknek is legyen beleszólási lehetőségük, az intézmények támogatásának áttekintését, továbbá az Autisták Országos Szövetségével (AOSZ) közösen szervezett minél több program megvalósítását.



Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola alapítója elmondta: az autizmussal élők támogatása érdekében olyan egymáshoz illeszkedő erőforrásokra van szükség, mint amilyen az egyház, az iskola, az óvoda, az önkormányzatok, a különféle egyesületek és alapítványok vagy ezek szövetségei. Ennek az anyagi forrását pedig a kormányzatnak kötelessége viselni, mivel a költségvetés feladata az emberek javát szolgálni. Kiemelte: a kormányzat felelőssége a támogató és segítő környezetet megteremtése az országban és a Kárpát-medencében egyaránt, hogy a szülők ne maradjanak egyedül felmerülő problémáikkal - fogalmazott Lezsák Sándor. Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke hangsúlyozta: tiszteletreméltóak azok a küzdelmek, azok a stratégiák, amelyekkel az autizmussal élők csökkentjeik hátrányaikat. Csodálatra méltónak nevezte, amikor az autisták leküzdve nehézségeiket elérik céljaikat.