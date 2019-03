Gulyás: a bevándorlásról szól a Fidesz néppárti tagságáról indított vita

A Fidesz európai néppárti tagságáról indított vita valójában a bevándorlásról szól: a migrációhoz való viszony határozza meg azt, ki hogyan viszonyul az EPP-n belül a Fidesz tagságához - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten. Gulyás Gergely arra reagált, hogy Manfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője, az Európai Bizottság néppárti elnökjelöltje a nap folyamánfolytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel.Olyan pártok kezdeményezték a Fidesz kizárását a Néppártból az elmúlt hetekben, amelyekkel eddig is sok területen voltak vitái a nagyobbik kormánypártnak. Ezek a tömörülések szinte kivétel nélkül megszavazták a kötelező kvóta szerinti elosztást, és a bevándorláshoz való viszonyuk is alapvetően eltér attól, amit a magyar kormány helyesnek gondol - hangoztatta a miniszter.Hozzátette: Manfred Weber és Orbán Viktor szándéka egyaránt az, hogy a Fidesz az EPP-ben maradjon; mindkét félnek érdeke a megegyezés.Gulyás Gergely ugyanakkor kiemelte, hogy mindenkinek vannak olyan határai, amelyeket nehéz átlépni: a magyar kormányfő egyértelművé tette, hogy a külső határok védelmének, a migráció elutasításának és a keresztény kultúra védelmének ügyében Magyarország nem tud és nem is akar kompromisszumot kötni.A miniszter közölte, hogy nemcsak aktuális ügyek kerültek szóba, hanem Európa jövőjéről, az európai intézmények feladatairól és különböző javaslatokról is tárgyaltak.A kormány örül, hogy Manfred Weber személyesen tájékoztatta Orbán Viktort, és annak is, hogy elképzeléseiben komoly szerepet játszik a külső határok védelme, a migráció megállítása. Ezek a magyar kabinetnek is kulcsfontosságúak, ezért tudják támogatni, hogy a német politikus legyen az EB elnöke. A keddi megbeszélés is arra adott ugyanis garanciát, hogy ha ő lenne a bizottság elnöke, határozottan lépne fel a migrációval szemben, és fontos célnak tartaná a külső határok megóvását. Ez közös alap - mondta a tárcavezető.Gulyás Gergely hangsúlyozta, Manfred Weber világossá tette, hogy a migrációval kapcsolatban elutasító az álláspontja: úgy gondolja, hogy teljesen meg kell állítani az illegális bevándorlást.A néppárti frakcióvezető kéréseiről a miniszter azt mondta, hogy a plakátkampány véget ért, mostantól a családvédelmi intézkedések reklámjait lehet majd látni.A kormányfő senkit nem akart megsérteni a "hasznos idióták" kifejezéssel, de ha valakit mégis megbántott, kész bocsánatot kérni - jelentette ki Gulyás Gergely.Úgy folytatta, hogy a Közép-európai Egyetem jövőjét biztosítottnak látja a kormány.Manfred Weber jelezte, hogy neki akár a bajor állammal együttműködésben is vannak javaslatai. A kormány készen áll minden tárgyalásra, de úgy gondolja, hogy a külföldi diplomák elismeréséről kapcsolatban kialakított törvényi szabályozás megfelel az európai gyakorlatnak, sok német tartomány, akár Bajorország gyakorlatának is - mondta.A miniszter szerint fontos, hogy a következő öt évben olyan Európai Bizottság legyen, amely képes a legfontosabb nagy ügyekre koncentrálni.Az elmúlt esztendőkben a bizottság egyáltalán nem foglalkozott a demográfiai helyzettel, nem tudta megállítani a migrációt, nem volt képes a kontinens második legerősebb gazdaságával rendelkező Nagy-Britanniát bent tartani az Európai Unióban - sorolta.A testület sok területtel nem törődött, vagy kudarcot vallott - összegzett Gulyás Gergely, hozzátéve: ők azt szeretnék, ha a következő öt év a sikerekről szólna.A miniszter megerősítette ugyanakkor, hogy a migráció, a külső határok őrzésének, a keresztény kultúra védelmének ügyében a Fidesz nem tud kompromisszumot kötni, akármilyen belső konfliktusokat is okozzon ez a Néppártban.