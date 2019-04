Gulyás: az Európai Unió rosszul kezeli Törökországot

Európa nem ismeri fel jól a saját érdekeit Törökországgal kapcsolatosan - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn telefonon az MTI-nek, miután részt vett a 12. Isztambuli Biztonsági Konferenciának az Európai Unió külső határvédelméről, a migrációról és a menekültkérdésről szóló kerekasztal-beszélgetésén. Gulyás Gergely kifejtette: Törökország szerepe rendkívül fontos, mert első biztonságos országként gondoskodik több mint hárommillió szíriai menekültről. Kiemelte: így nem mennek tovább azok, akik elhagyták hazájukat, hanem a menekülésre okot adó körülmény elmúltával, visszatérnek otthonukba és részt vesznek az újjáépítésben.Európa ezért egy erős, stabil Törökországban érdekelt - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki úgy látja, hogy az Európai Unió (EU) rosszul kezeli Törökországot, Brüsszelnek világos és valós perspektívát kéne adnia Ankarának, ami az elmúlt években nem történt meg.Gulyás Gergely ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Magyarország volt az unióban az első, amely 2015-ben világossá tette: ha azt akarjuk, hogy az EU egységes, szabad gazdasági térség maradjon és belső határok továbbra se legyenek, akkor a külső határokat meg kell védeni. Egyúttal nyomatékosította: minden tagállamnak magának kell állást foglalnia és döntenie a migrációval kapcsolatban.A miniszter kiemelte: a külső határok védelmének fontosságát a német Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) a hétfői pódiumbeszélgetésen résztvevő képviselője is elismerte.Gulyás Gergely ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet: a magyar választópolgárok több alkalommal egyértelművé tették, hogy nem támogatják a migrációt és nem akarnak befogadni migránsokat, aminek megfelelően a magyar kormány a családpolitikára akar költeni. Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a családpolitika majd olyan demográfiai helyzetet teremt, amely mellett a migráció nem lesz szükséges.A 12. Isztambuli Biztonsági Konferenciát az ankarai Baskent Egyetem és a CDU pártalapítványa, a Konrad Adenauer Alapítvány szervezte.Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a rendezvényen való részvételén túl megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnök jogi főtanácsadójával, Mehmet Ucummal, valamint az újonnan megválasztott isztambuli főpolgármesterrel, Ekrem Imamogluval is.