Gyerekemelési rekordot állított fel a Három királyfi mozgalom

Gyerekemelési rekordot állított fel a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szombaton országszerte és a határokon túl; tízezernél több gyereket emeltek egyszerre a magasba - közölte Skrabski Fruzsina, a mozgalom kuratóriumi elnöke a rekordkísérlet után az MTI-vel.A szervezet 23 helyszínen - például Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Kecskeméten, Békéscsabán, Győrben, Egerben, valamint Csíkszeredában, Révkomáromon és Dunaszerdahelyen - rendezte meg programját, amellyel a gyerekek és a család fontosságára hívták fel a figyelmet. Az akció központi helyszíne a Margitszigeti Atlétikai Sportcentrum volt. Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkára a rekordkísérlet előtt azt mondta, május a legszebb családi hónap, az elején van anyák napja, a végén gyereknap, május 15. pedig a családok világnapja. Az államtitkár szerint a gyerekek magunkhoz ölelése és felemelése "erősíti a kapcsolatot, a testet és a lelket". Legyen Magyarország családbarát ország, mert erősebb családokkal erősebb lesz a nemzet és Európa - hangoztatta Beneda Attila. Ujváry András, a mozgalom munkatársa arról beszélt, hogy a magyarok átlagosan 2,5 gyereket szeretnének, azonban csak átlagosan 1,5 születik meg, a szervezet ezért azon dolgozik, hogy minél több kívánt és tervezett gyerek tudjon megszületni. A mozgalom szeretné megmutatni, hogy a gyerek érték, jó dolog, és azért szervezték a szombati rendezvényt is, hogy lássák, hányan gondolkodnak úgy, mint ők - tette hozzá.Skrabski Fruzsina, azt közölte, tavaly 10 ezer gyereket emeltek a magasba, most ennél is többet. Hozzátette: az összesítés még tart. Az esemény fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes, Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Kiss Gergely háromszoros olimpiai vízilabdázó, aki családjával jelen volt a rendezvényen. Az eseményen a gyerekek arcfestésen vehettek részt, ugrálóvárban szórakozhattak és meghallgathatták az Iszkiri zenekar, valamint Szalóki Ági koncertjét. A Kopp Mária szociológus által 2009-ben alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom abban vállal szerepet, hogy megszülessenek a kívánt, tervezett gyermekek, és a fiatalok a karrier mellett a családdal kapcsolatos elképzeléseiket is megvalósíthassák.