Hableány-katasztrófa - Újabb áldozatot találtak a Dunában, három embert még keresnek - Videók a kutatásról

Tovább folytatódik a kutatás - Még négy embert keresnek

Azonosították a tragédia egyetlen gyermekáldozatát is

Jogerős a döntés a meggyanúsított kapitány óvadékáról

A vízimentők rendszerbe szeretnék állítani a sürgősségi hajót



A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) szeretné mihamarabb rendszerbe állítani az első dunai sürgősségi mentőhajót, amelyet először a május 29-ei balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó mentésénél vetettek be - mondta a szakszolgálat elnöke az M1 aktuális csatornán szerdán.







Emlékeztetett: a VMSZ a Balatonéhoz hasonló vízimentő rendszer kialakításán dolgozik a Dunánál is, elsősorban a fővárosi szakaszon. Ez a rendszer az alapfokú tanfolyamot elvégző vízimentőkre és mentőhajókra épít - fűzte hozzá Bagyó Sándor. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) szeretné mihamarabb rendszerbe állítani az első dunai sürgősségi mentőhajót, amelyet először a május 29-ei balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó mentésénél vetettek be - mondta a szakszolgálat elnöke az M1 aktuális csatornán szerdán. Bagyó Sándor hozzátette: a tragédia csak megerősítette a dunai vízimentés fejlesztésének szükségességét. Szeretnék ha hivatalosan is rendszerbe állhatna a hajó, egy mentőtiszttel, két ápolóval és a hajóvezetővel a fedélzetén.Emlékeztetett: a VMSZ a Balatonéhoz hasonló vízimentő rendszer kialakításán dolgozik a Dunánál is, elsősorban a fővárosi szakaszon. Ez a rendszer az alapfokú tanfolyamot elvégző vízimentőkre és mentőhajókra épít - fűzte hozzá Bagyó Sándor.

Korábbi cikkeink a témában:

Befejezték a Dunából kedden kiemelt Hableány sétahajó szemléjét, amelynek során újabb holttest nem került elő - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerda éjszaka.Azt írták, hogy a nyomozók az ügyészséggel együttműködve, szakértők bevonásával végezték a szemlét.A Dunai Vízirendészeti kapitányság munkatársai 2019. június 12-én késő délután a Duna Bölcske és Madocsa közötti szakaszán a vízből egy férfi holttestét emelték ki. A holttest azonosítása megtörtént, az eddig eltűntként keresett férfi a 2019. május 29-én történt dunai hajóbaleset áldozata.A kutatásban résztvevők a Duna Margit hídi szakaszától a déli országhatárig továbbra is keresnek még három dél-koreai utast.A mellékelt térképen a dunai hajóbaleset áldozatainak feltalálási helyszínei láthatóak.A kutatásban részt vevők megduplázott létszámmal, a Duna teljes déli szakaszán továbbra is folytatják a keresést.A Duna Margit hídi szakaszától a déli országhatárig nagy erőkkel folytatódó kutatásban a magyar hatóságok vízi járművein – nagykövetségük kérésére – koreai szakemberek is részt vesznek – közölte honlapján a rendőrség.Lehetnek még áldozatok a Dunából kedden kiemelt Hableányban, ám ezt a vizsgálatot már nem a Terrorelhárítási Központ (TEK), hanem a rendőrség végzi el - közölte a TEK főigazgatója szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.Hajdu János elmondta, a május 29-én baleset következtében. Ugyanakkor ha nem találnak senkit a hajóban, akkor valószínűleg az ütközéskor zuhantak ki a járműből, ezértA vezérőrnagy azt mondta, hogy a TEK igen nehéz feladatot kapott a belügyminisztertől, hiszen olyan feladatot kellett teljesíteniük, amilyet még soha nem hajtottak végre, így rutinjuk sem volt. Ugyanakkor a rendkívül sok résztvevő alkotta csapat tagjai hamar összeszoktak és "katonává váltak", attól függetlenül, hogy teljesítenek-e aktív szolgálatot.Mint ahogy arról korábban beszámoltunk,talált négy holttest közül hármat - két dél-koreai nőt és a hajó magyar kapitányát - már azonosították.Szerda délután a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon közölte, hogy azonosították a Hableány kiemelésekor talált negyedik holttestet is.A május 29-én történt dunai hajóbaleset kedden megtalált negyedik áldozata egy dél-koreai kislány, aki a tragédia egyetlen gyermekáldozata.A kutatásban résztvevők megduplázott létszámmal, a Duna teljes déli szakaszán továbbra is keresnek még négy dél-koreai utast.Jogerős a döntés, hogy a dunai hajóbaleset meggyanúsított hajóskapitánya 15 millió forint ellenében kiszabadulhat az őrizetből, de Budapestet nem hagyhatja el.Meghozta másodfokú, jogerős döntését a dunai hajóbaleset meggyanúsított hajóskapitánya ügyében a Fővárosi Törvényszék. Az elsőfokú ítéleten csak annyiban változtattak, hogy az óvadék letétele esetén a kapitány köteles hetente kétszer a nyomozást végző hatóságnál személyesen jelentkezni.A törvényszék szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: a férfit vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésének vétségével gyanúsítja az ügyészség. A Budai Központi Kerületi Bíróság június elsején egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A bíróság a gyanúsított védője által előterjesztett, óvadék megállapítására irányuló indítványt elfogadta, az óvadék összegét pedig 15 millió forintban állapította meg. A döntés értelmében ha a gyanúsított az óvadékot befizeti, akkor Budapestre kiterjedő bűnügyi felügyelet alá kerül, és a mozgását nyomkövetővel ellenőrzik. Az óvadék lehetőségének megállapítása ellen az ügyészség fellebbezett.A törvényszék végzésében megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat maradéktalanul megtartotta, és helyesen mutatott rá arra is, hogy a szökés, elrejtőzés veszélye a letartóztatást indokolja. Ugyanakkor vizsgálnia kellett az óvadék megállapítására irányuló védői indítványt is, és azt állapította meg, hogy a védelem által megjelölt összegnél jóval magasabb óvadékkal és a mozgását nyomon követő technikai eszközzel biztosított bűnügyi felügyelet ellensúlyozhatja a szökés, elrejtőzés veszélyét.A végzés végleges.A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni, hét holttestet még aznap éjjel megtalálták. Azóta több holttest is előkerült, négy embert viszont továbbra is keresnek.talált négy holttest közül hármat azonosítottak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerda reggel aoldalon.A május 29-ei dunai hajóbaleset kedden, a Hableány kiemelésekor megtalált négy áldozata közül két dél-koreai nőt és a hajó magyar kapitányát már azonosították, a negyedik - egy gyermek - azonosítása még tart - írták.A kutatásban résztvevők megduplázott létszámmal, a Duna teljes déli szakaszán továbbra is keresik a még hiányzó négy dél-koreai utast.