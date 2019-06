Hableány-katasztrófa: újabb fontos részletek derültek ki a hajóbalesetről

Rendőrség: nem volt ittas a Viking Sigyn kapitánya

Csécsi Soma alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője sajtótájékoztatót tart a Rendőrségi Igazgatási Központban 2019. június 18-án.

Fotók: MTI

Segítségnyújtás elmulasztása miatt is felelhet az ukrán hajóskapitány

Nem volt ittas és nem állt kábítószer hatása alatt a dunai hajóbaleset időpontjában a Viking Sigyn ukrán kapitánya - mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője kedden Budapesten újságíróknak.Csécsi Soma a mentés, a vizsgálat és a kutatás körülményeit ismertető sajtótájékoztatón közölte: a balesetet követően rögtön mintát vettek a kapitánytól, a vizsgálat negatívnak bizonyult.Hozzátette: a BRFK 60 tagú nyomozócsoportot állított fel a baleset körülményeinek tisztázása, a felelősség megállapítása érdekében.A szóvivő felidézte, hogy Viking Sigyn szállodahajó május 29-én este 9 után öt perccel ütközött neki a koreai turistákat szállító Hableány sétahajónak, aminek következtében a Hableány elsüllyedt.Az első vízirendőr negyed 10-kor, még azelőtt a helyszínen volt, hogy a rendőrségre bejelentés érkezett, és sikerült két embert kimentenie a vízből.A balesetet követően azonnal szemlét tartott a rendőrség a Vikingen. A nyolcórás, nautikai, igazságügyi és hajózási szakértők részvételével megtartott vizsgálat alkalmával 5 ezer fényképet készítettek és lefoglalták a hajó informatikai rendszereinek teljes, több mint 2 terabyte mennyiségű adatállományát - közölte Csécsi Soma.Hozzáfűzte, hogy a hajó további visszatartása nem volt indokolt, vagyis jogszerűen és szakszerűen engedték el.A BRFK - folytatta - a baleset után rögtőn nyomozást rendelt el halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt ismeretlen tettes ellen.A hajó ukrán kapitányát gyanúsítottként hallgatták ki és kezdeményezték a letartóztatását, ám a bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el.Az eddigi vizsgálat során a gyanúsított mellett tanúként 78 embert hallgattak ki és további 230 embert hallgattak meg, illetve 16 térfigyelő kamera felvételeit gyűjtötték be.A Vikingen a bizonyítás érdekében végeztek egy újabb szemlét június 10-én Visegrádon. Ezt követően sem volt indokolt a hajó visszatartása - hangsúlyozta.Ugyanakkor egy korábbi hajóbaleset okán felvették a kapcsolatot a holland rendőrséggel - mondta.Arról is beszámolt, hogy a Hableányon, a hajó kiemelése után rögtőn megkezdték a szemlét, ami 26 órán keresztül tartott. Továbbá el kellett távolítani a hajótestből 7 köbméter gázolajjal szennyezet homokot, 5 köbméter gázolajos vizet és 2 köbméter gázolajat.A kutatásról azt mondta, hogy azt a Margit hídtól az országhatárig terjedő magyarországi, 215 kilométernyi Duna-szakaszon folytatják, mindaddig, amíg "reális esély" van a még eltűntként kezelt három áldozat megtalálására.A kutatás nem csupán a folyón zajlik, hanem az ár- és hullámtéren is, a rendőrség valamennyi bevethető hajójának részvételével. Továbbá parti egységek, helikopterek és drónok is segítik a munkát - ismertette Csécsi Soma.Kérdésre válaszolva elmondta: a nyomozás feladata annak kiderítése, hogy ki állt az ütközés időpontjában a Viking kormánykerekénél.Ugyanakkor arról nem kívánt tájékoztatást adni, hogy a kihallgatás alkalmával mint mondott az ukrán kapitány.A Hableányon 35-en utaztak, 33 koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. A balesetet követően hét koreait sikerült kimenteni, illetve hét holttestet találtak. Azóta újabb 18 holttest került elő, ám három embert - valamennyien koreaiak - még keresnek a hatóságok.A Viking Sigyn kapitányát nemcsak gondatlanság miatt terheli a felelősség, hanem azért is, mert nem kellő mértékben nyújtott segítséget vagy azt teljesen elmulasztotta - közölte a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvédek egyike kedden az M1 aktuális csatornán.Sógor Zsolt azt mondta, a szállodahajó a baleset után nyolcszáz méterrel feljebb állt meg. Száz méterrel mögötte azonban közlekedett egy másik Viking hajó is, amely egy kis időre megállt, de nem biztos, hogy teljesen meggyőződött arról, mi történt a helyszínen - közölte.Úgy gondolja, több embert is meg lehetett volna menteni, mert nemcsak a hét túlélő esett a vízbe, annál - elmondása szerint - többen álltak a Hableány fedélzetén.Az ügyvéd szerint az ukrán hajóskapitánynál nem merült fel ittasság kérdése, inkább figyelmetlenségről van szó. Az ügyvéd - hangsúlyozva, hogy ez nem tényállás - felvetette, a Viking kapitánya esetleg telefonján internetezhetett a baleset bekövetkeztekor, ez vonta el a figyelmét, és emiatt törölt ki adatokat a telefonjából.Kitért arra is, hogy az ügyet várhatóan 2020 márciusáig fejezhetik be, akkor történhet vádemelés az ügyben.A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet; hét távol-keleti turista élte túl a balesetet, a Duna Margit hídi szakaszától a déli országhatárig továbbra is keresnek három dél-koreai utast.Újabb tanúk meghallgatását indítványozzák a Hableány-katasztrófában sértetti képviselőként eljáró ügyvédek, akik a vízbe esett emberek mentésében részt vevő hajósokat tervezik beidéztetni - írta keddi számában a Magyar Nemzet.A Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő két ügyvéd egyike, Sógor Zsolt a lapnak azt mondta: a beidézendő tanúk pontosan beszámolhatnak arról, hogy mit hallottak, illetve nem hallottak a térségben hajózók rádióforgalmazásából.A nyomozás eddigi adatai és a gyanúsítás szerint a Viking Sigyn úgy akarta megelőzni a Hableányt, hogy a hajózási szabályzat előírásait megszegve nem vette fel a kapcsolatot a magyar hajó személyzetével. A szállodahajó május 29-én utolérte a Margit hídnál a Hableány sétahajót, amely az ütközéstől azonnal elsüllyedt, a 33 dél-koreai utas, illetve a magyar matróz és a kapitány közül mindössze hét távol-keleti turista élte túl a balesetet - emlékeztet a lap.A 28 halálos áldozatot követelő Hableány-katasztrófa ügyében a szállodahajó 64 éves ukrán hajóskapitányát gyanúsították meg, de a hatóságok egyelőre tervezik Jurij C. folytatólagos gyanúsítotti kihallgatását, erre várhatóan az egyes igazságügyi szakértői vélemények elkészülte után lehet számítani. Ilyen például a hajózási szakmai szempontokat tudományos alapon vizsgáló nautikai szakértői vélemény is - írta a Magyar Nemzet.A lap úgy tudja, a Hableány kiemelésében részt vettek megjutalmazása mellett a Belügyminisztérium életmentő emlékéremre terjeszti fel azokat, akik a katasztrófa után megmentették a hét túlélő dél-koreai turistát.