Hajóbaleset a Dunán: heten meghaltak, 21 eltűntet keresnek, aknamentesítő hajó a Dunán - videó, újabb fotók

M1: már csak egy ember van kórházban

Már csak egy ember van kórházban a szerda esti dunai hajóbaleset túlélői közül - hangzott el az M1 aktuális csatornán csütörtök délután.



A Híradóban azt mondták, már csak egy bordatöréses beteget kezelnek kórházban, a többieket hazaengedték.



A Parlamentnél szerda este történt balesetben legalább heten meghaltak, 21 embert, köztük egy ötéves kislányt és több 70 év körüli embert keresnek.



A baleset este, nem sokkal 9 óra után történt a Margit hídnál; a Viking szállodahajóval ütközött össze a nála jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, és másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak. A túlélőket kórházba vitték, valamennyien könnyebben sérültek meg.



Az M1 információi szerint a szerdai volt a dél-koreai turistacsoport első napja Budapesten, a városnéző hajó este nyolckor futott ki fedélzetén 33 turistával és kéttagú személyzettel.



Az M1-en bemutatták a balesetben érintett másik hajót, a Viking szállodahajót, amely látszólag alig sérült meg a balesetben. A szállodahajóra azóta visszamehettek az emberek.

A Magyar Beutaztatók Szövetsége is részvétét fejezte ki

Először vetették be a sürgősségi mentőhajót

M1: még három túlélőt ápolnak kórházban

Szakértő: még napokba telhet a hajóroncs kiemelése

Aknamentesítő hajó horgonyoz a Margit hídnál

Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred AM-31 Dunaújváros hajója részt vesz a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó állapotának vizsgálatában Margit híd alatt 2019. május 30-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Szijjártó: mindenben együttműködünk Dél-Koreával

Pintér Sándor hivatalában fogadta a koreai nagykövetet

Hajózási vállalat: volt elegendő számú mentőfelszerelés

A Panorama Deck vállalat, annak vezetősége és teljes legénysége megrendülten áll a tragédia előtt, és részvétét fejezi ki a balesetben elhunyt vagy eltűnt utasok és legénység családjának"



ORFK: büntetőeljárás keretében vizsgálják a történteket

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart 2019. május 30-án az Uzsoki Utcai Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán, ahol meglátogatták a Dunán Budapestnél május 29-én éjjel történt hajóbaleset túlélőit. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

ORFK: a hét holttest közül kettőt azonosítottak

Pál Adrián rendőr ezredes, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese (j) és Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese sajtótájékoztatót tart a Dunán Budapestnél május 29-én éjjel történt hajóbalesetről a Rendőrségi Igazgatási Központban, a főváros XIII. kerületében a Teve utcában 2019. május 30-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Felajánlotta segítségét a mentéshez a II. Kerületi Önkormányzat

Büntetőeljárás indul, szakértők bevonásával

Dél-koreai katasztrófamentők is Budapestre utaznak

Szeretném, ha minden lehetséges diplomáciai csatorna igénybevételével, a magyar hatóságokkal együttműködve a lehető leggyorsabban elvégeznék a kutató-mentő műveleteket. A legfontosabb a gyorsaság. A lehető leggyorsabban mozgósítsák a katasztrófamentőket a szükséges felszerelésekkel együtt!"

Hajózási korlátozás lépett életbe a Duna fővárosi szakaszán



Hajózási zárlat lépett életbe a Duna fővárosi szakaszán a folyásiránnyal szemben a Lánchídtól egészen az 1649,5 folyókilométerig, vagyis körülbelül az Árpád hídig - mondta Éder Zsolt, a Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság ügyeletvezetője csütörtök reggel az MTI-nek. Az ügyeletvezető elmondta, a budai oldalon a személyhajókat, szállodahajókat úgynevezett kíméletes hajózásra kötelezték. A csökkentet sebességre azért van szükség, hogy a hullámok ne zavarják a mentési munkálatokat - tette hozzá.

Meghallgatták a Hableány turistahajó cégvezetését



Orbán Viktor, Áder János, Kövér László és a hazai pártok részvétüket fejezték ki

"Gondolatainkban és imáinkban az áldozatok családtagjaival és Dél-Korea népével vagyunk ezekben a legnehezebb pillanatokban"

A Magyar Liberális Párt részvétét nyilvánította a Budapesten szerdán történt hajóbaleset áldozatai hozzátartozóinak.



"Borzalmas, felfoghatatlan, lesújtó tragédia" - áll a Liberálisok közösségi oldalán.



A bejegyzésben a párt egyúttal követeli a baleset azonnali kivizsgálását és a felelősök felkutatását.



Azt írták: Szabadai Viktor, a Liberálisok budapesti elnöke szerint régóta szigorúbb szabályozásra várt az éjszakai és a magas vízállás melletti hajózás. Érthetetlennek nevezik, hogy miért emberéleteket követelő tragédia kell ahhoz, hogy biztonságosabbá tegyék a dunai hajózást.



Részvétet nyilvánított az LMP a Budapesten szerda este történt dunai hajóbaleset áldozatai családtagjainak.

A párt Facebook-oldalán csütörtökön tiszteletét és köszönetét fejezte ki a mentésben résztvevőknek.



Az MSZP együttérzését fejezte ki

A szocialista párt együttérzéséről biztosította a szerda este történt dunai hajóbaleset áldozatai családtagjait.

Az MSZP megrendülten és értetlenül áll a dél-koreai turisták budapesti tragédiája előtt - írta a párt a Facebook-oldalán csütörtökön.



A Jobbik őszinte részvétét fejezte ki a Budapesten szerdán történt dunai hajóbalesetben elhunytak családtagjainak.

"Osztozunk a felfoghatatlan tragédiában elhunytak családtagjainak és barátainak fájdalmában" - írta közösségi oldalán Farkas Gergely, a Jobbik frakcióvezető-helyettese pártja nevében.



A bejegyzésben a Jobbik köszönetet mondott a mentési munkálatokban résztvevők áldozatos munkájáért. Úgy fogalmaznak: "imádkozunk, hogy az eltűntek mielőbb, épségben hazatérhessenek szeretteik körébe".



Részvétét fejezte ki a DK

Demokratikus Koalíció (DK) közleményben fejezte ki őszinte részvétét a szerda esti hajóbalesetben elhunytak hozzátartozóinak és a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének.



A párt csütörtöki közleményében azt írta, osztoznak a megrendítő katasztrófa okozta fájdalomban és bíznak a sérültek mielőbbi felgyógyulásában.



Részvétét fejezte ki a Mi Hazánk az elhunytak szeretteinek

A Mi Hazánk az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, bíznak benne, hogy az eltűntek épségben hazatérhetnek. Kifejezték hálájukat a mentésben résztvevők munkájáért is.



Megrendülését fejezte ki a Párbeszéd

Mély megrendüléssel értesült a Párbeszéd a számos halálos áldozattal járó, felfoghatatlanul tragikus dunai hajóbalesetről - közölte a párt csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben az ellenzéki párt együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

"Egyúttal reménykedünk abban, hogy a mentőegységek minél több bajba jutott, eltűnt utast kimentenek a folyóból" - tették hozzá.

A Magyar Beutaztatók Szövetsége (MABEUSZ) mély megrendültségét és részvétét fejezte ki a szerda esti dunai tragikus hajóbaleset áldozatai hozzátartozóinak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.Lázár Judit, a szervezet elnöke reményét fejezte ki, hogy mihamarabb fény derül az összes a balesetet befolyásoló tényezőre. "Ami szerdán este történt az egy sajnálatos közlekedési baleset" - fogalmazott.Hivatalos rendszerbe állítása előtt először vetették be a dunai sürgősségi mentőhajót a szerdai hajóbalesetnél - közölte a Wein János Alapítvány, a Fővárosi Vízművek és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata csütörtökön az MTI-vel."A szolgálat életre hívói mély megrendüléssel és az áldozatok hozzátartói iránti együttérzéssel tekintenek a tragédiára, és természetesen a mind vízijártasságban, mind elsősegélynyújtásban gyakorlott, tapasztalt személyzet mindaddig rendelkezésre áll, amíg a körülmények azt szükségessé teszik" - írták a közleményükben.A közlés szerint az áradó Duna és a kedvezőtlen időjárás súlyosbította helyzettel csak speciális jármű tudott megbirkózni. A szerda este felborult hajó vízbe esett utasainak felkutatásában az áradó Duna, a sötétség és az eső nehezítette körülmények között speciális kialakítású és felszereltségű, tapasztalt személyzettel rendelkező járműre volt szükség. Ezért a mentésirányítók felkérésére haladéktalanul útnak indították a három szervezet együttműködésével létesített sürgősségi mentőhajót, amelynek a március végi műszaki átadást követően Pünkösd utánra tervezték a hivatalos rendszerbe állítását - olvasható a közleményben.A járműnél elsődleges szempont volt, hogy kialakítása és felszereltsége alapján rendkívüli körülmények közt is alkalmas legyen a dunai vízimentésre. Ezt az adottságát felhasználva az utasok felkutatásán túl a tűzoltósággal kötelékben az elsüllyedt hajó szonáros keresésében és megtalálásában, majd csütörtökön annak ellenőrzésében kapott meghatározó szerepet, hogy a hajótest nem mozdult-e el - írták.A dunai hajóbaleset hét sérültje közül még hárman vannak kórházban, állapotuk stabil - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök kora délutáni Híradójában.A beszámoló szerint a hét sérültet három kórházba szállították: a Szent Imre-kórházba vitt egy sérült, valamint a Honvédkórházba vitt három ember állapota kielégítő volt, így hazaengedték őket, az Uzsoki utcai kórházba vitt három túlélőt még bent tartják, ők egyebek mellett bordatörést szenvedtek, állapotuk azonban stabil.A Parlamentnél szerda este történt balesetben legalább heten meghaltak, 21 embert, köztük egy ötéves kislányt és több 70 év körüli embert keresnek.A baleset este, nem sokkal 9 óra után történt a Margit hídnál; a Viking szállodahajóval ütközött össze a nála jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, és másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak. A túlélőket kórházba vitték, valamennyien könnyebben sérültek meg.Az M1 információi szerint a szerdai volt a dél-koreai turistacsoport első napja Budapesten, a városnéző hajó este nyolckor futott ki fedélzetén 33 turistával és kéttagú személyzettel.Akár napok, de egy hét is eltelhet, mire kiemelhetik a szerda este a Dunába süllyedt sétahajó roncsait a búvárok - mondta Sopronyi Richárd, a Diving Island Kft. ügyvezető igazgatója csütörtökön az MTI-nek.Jelenleg a Duna vízszintje két méterrel magasabb annál a megengedett mértéknél, amiben még dolgozhatnak a szakemberek - fűzte hozzá.Többnyire egyébként egy pontonhoz rögzítik magukat a búvárok (ezért van a helyszínen a honvédség pontoneleme), majd a fenéken kúszva közelítik meg a roncsot. A látótávolság a Dunában még alacsonyabb vízállás esetén is nulla, ezért csak tapogatózni tudnak a szakemberek.A búvárok feladata ilyenkor, hogy felmérjék a roncs pontos helyét és rögzítsék azokat a drótköteleket, amelyekkel majd kiemelik a hajótestet - mondta Sopronyi Richárd, hozzátéve, a szakemberek ilyenkor csak kívül dolgoznak, hiszen nagyon kockázatos lenne bemenni egy sérült hajóba.A művelet sikeréhez legalább négy-öt ember munkájára van szükség, közülük csak egy fő a búvár, míg a többiek segítők, illetve irányítók.A konkrét üggyel kapcsolatban megjegyezte, vélhetően nagyon gyorsan süllyedt a folyóba a sétahajó, így azoknak, akik nem a fedélzeten tartózkodtak, valószínűleg esélyük sem volt kijutni.A Magyar Honvédség Dunaújváros elnevezésű aknamentesítő hajója horgonyoz csütörtökön délután a budapesti Margit hídnál, a szerda esti hajóbaleset helyszínén - jelentette az MTI tudósítója a helyszínről.A hatóságok vélhetően e vízi jármű bázisán kívánják kiépíteni azt a folyami pontont, ami segítheti az elsüllyedt kirándulóhajó kiemelését.A területen hatósági motorcsónakok cirkálnak.Az MTI tudósítója azt tapasztalta, hogy a Margit híd Lánchíd felőli járdáját a pesti irányból lezárták a gyalogos forgalom elől egészen a margitszigeti villamosmegállóig.A helyszínen több dél-koreai tévéstáb követi a mentés eseményeit, illetve jelen van a nemzetközi sajtó is.Magyarország osztozik Dél-Korea fájdalmában és mindenben együttműködik vele - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-vel.A tárcavezető közleményében kiemelte: megdöbbenéssel értesült a dunai hajókatasztrófáról. "Együtt érzünk a gyászolókkal, a mentést végző szakembereknek pedig sok erőt és kitartást kívánunk" - fogalmazott.Reggel a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM) fogadták Kju Szik Chöt, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetét. A megbeszélésen a nagykövetet tájékoztatták arról, hogy pénteken Szijjártó Péter a baleset helyszínen fogadja Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminisztert, majd pedig a KKM-ben folytatják a megbeszélést.A külügyminiszter hangsúlyozta: "osztozunk dél-koreai barátaink fájdalmában és mindenben együttműködünk velük". Az illetékes hatóságok mindent megtesznek a túlélők felderítése, a baleset okainak feltárása és a felelősök megtalálása érdekében.A hatóságok rendelkezésére álló utaslista alapján dél-koreai és magyar állampolgárok érintettek a balesetben - áll a közleményben.Magyarország belügyminisztere hivatalában fogadta a Koreai Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetét, Kju Szik Chöt csütörtökön - közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel.A közleményben azt írták, Pintér Sándor részvétét nyilvánította az elhunyt koreai állampolgárok hozzátartozóinak, majd részletes tájékoztatást adott a szerda este történt hajóbaleset ismert körülményeiről, a hatóságok megtett intézkedéseiről és a mentési-kutatási folyamatról.A koreai nagykövet személyesen is tájékozódott a folyamatban lévő mentési-kutatási tevékenységről a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban. A közlemény szerint Kju Szik Chö azt mondta, 27 búvár érkezik a Koreai Köztársaságból Budapestre a magyar hatóságok kereső tevékenységének támogatására. Ezt a belügyminiszter köszönettel fogadta, és a Koreai Köztársaság segítségét kérte az áldozatok azonosításához.A Hableány hajó fedélzetén a teljes befogadóképesség - vagyis 60 fő - számára megfelelő mentőfelszerelés volt - közölte a sétahajó üzemeltetője, a Panorama Deck Kft. csütörtökön az MTI-vel.A közlemény szerintMint írták, a Hableány hajó 27 méter hosszú, 150 lóerős motorral felszerelt, rendszeresen karbantartott járműve a Panorama Deck flottájának 2003 óta. Érvényes engedéllyel rendelkezik 2020. október 31-ig. A tapasztalt, 58 éves hajóvezető és az 53 éves matróz kifogástalanul végezte a munkáját, mióta a társaság alkalmazásában állt.- írták.Felidézték, a városnéző hajójárat fedélzetén a legénységgel együtt 35-en utaztak. Az utasok Dél-Koreából érkezett turisták és idegenvezetők voltak.A mentés nagy erőkkel zajlott, amelyben a vállalat minden elérhető hajója és legénysége részt vett a hatóság vezetésével. A nagy sodrású, magas vízállású Dunán az eső és a sötétség nehezítette a műveletet.Büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják, mi vezethetett a szerda esti dunai hajóbalesethez - közölte Pál Adrián rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján.A budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese elmondta, hét halottat találtak és továbbra is 21 eltűntet keresnek a Duna teljes déli szakaszán.Közölte,Ismertetése szerint szerda este 21.05-kor történt a baleset, az első telefonos bejelentés 10 perccel később érkezett a tevékenységirányítási központhoz arról, hogy két hajó a Margit hídnál összeütközött és emberek estek a vízbe.Az ütközés után a Hableány nevű hajó oldalára fordult és nagyon gyorsan, hét másodperc alatt elsüllyedt. A Dunai Vízirendészeti Kapitányság első hajója 21.29 perckor érkezik a helyszínre, ekkor kezdik az "elsődleges intézkedéseket".Az MTI kérdésre azt közölték, a Viking Sigyn hajó "svájci illetőségű céghez tartozik", kapitánya pedig ukrán állampolgár, akit már meghallgattak a balesettel kapcsolatban.Pál Adrián szerint a dunai hajóbaleset felvételein az látszik, hogyA felvételeket értelmezve elmondta, a videón az látható, hogy "hegymenetnek, északnak" tart mindkét hajó, és amikor beérnek a Margit híd két pillérje közé, a Hableány "valamilyen oknál fogva" befordul a Viking elé, a Viking pedig megborítja a kishajót, amelyElmondta, a baleset helyszínéhez érkeztek a katasztrófavédelem, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a mentők, a honvédség, az önkéntes tűzoltóegyletek, a polgárőrség és a vízügyi igazgatóság munkatársai.Az ezredes közölte, amíg a hatóságok szakemberei a helyszínre érkeztek, addig, akiket később három kórházba szállítottak, mind könnyebb sérültek. Hozzátette: az ő kihallgatásuk is megkezdődött.Pál Adrián azt közölte, hogy a hajóbalesetnekHozzátette:Az elsüllyedt Hableány turistahajón 35-en tartózkodtak: 22 nő, 12 férfi és egy gyermek. A kapitányon és a matrózon kívül a többiek turisták, illetve idegenvezetők.Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese arról beszélt, hogyfelvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal is.Elmondta,Közölte, jelenleg egy pontonhíd kiépítése folyik, amiről a búvárok indíthatják a merülést a hajóroncshoz. A mentéshez a Műegyetem hajózási mérnökei is segítségükre vannak - tette hozzá.A mentők és a sürgősségi intézmények kiválóan dolgoztak - mondta Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter, miután meglátogatta a dunai hajóbaleset Uzsoki utcai kórházban ápolt sérültjeit Budapesten csütörtökön délelőtt.Kásler Miklós a kórház épületében tartott sajtótájékoztatón elmondta: a mentők azonnal beszállították a sérülteket az Uzsoki, a Honvéd illetve a Szent Imre kórházba, a sürgősségi osztályok pedig azonnal átvették és megfelelően ellátták őket.A hét sérültből négyen már elhagyhatták kórházat, a többi három állapota kielégítő - tette hozzá.Közleményük szerint a fokozott szolgálat a Duna Budapest alatti szakaszán a déli országhatárig, három vízügyi igazgatóság területén, a közép-Duna-völgyi, a közép-dunántúli és az alsó-Duna-völgyi területén van érvényben.Négy vízi járműves figyelőszolgálatot rendeltek el a déli M0 híd alatt, Tassnál, a solti rakodónál és Baján, a Türr István hídnál.Egy kitűző hajó még az éjszaka folyamán a baleset helyszínére érkezett és azóta is biztosítja a nemzetközi hajóút kitűzési feladatait, ahol részleges hajózárat rendelt el a hatóság. Egy további kitűző hajó is részt vesz a munkában, amely a Duna Baja és Solt közötti szakaszát felügyeli. A kiemelést elősegítendő a baleset helyszínén vízsebességméréseket és mederfelmérést végeznek nap folyamán.A Duna vízállása Budapestnél szerda este 21.00-kor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513 centiméter. A vízhozam délelőtt 4470 köbméter/secundum volt a Duna fővárosi szakaszán, a tetőzés ideje alatt szombaton kora este pedig 5550 köbméter/secundum várható - írta az OVF.A Dunán történt hajóbalesetnek eddig hét halálos áldozatát találták meg, a kimentett hét túlélő dél-koreai állampolgár - közölte Pál Adrián rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján. Közölte, a halottak közül két áldozatot sikerült azonosítani.Hozzátette: továbbra is 21 eltűnt személyt keresnek, ez most a hatóságok legfontosabb feladata. Az elsüllyedt Hableány turistahajón 35-en tartózkodtak: 22 nő, 12 férfi és egy gyermek. A kapitányon és a matrózon kívül a többiek turisták, illetve idegenvezetők.Pataki Zsolt Gábor tűzoltó ezredes arról beszélt, hogy a Duna teljes déli szakaszán folyik az áldozatok és a lehetséges túlélők felkutatása; felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal is.A dunai hajóbaleset felvételein az látszik, hogy az ütközés előtt a Hableány turistahajó befordult a Viking szállodahajó elé, azt követően történt a tragédia - közölte Pál Adrián rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján.A felvételeket értelmezve elmondta: a videón az látható, hogy "hegymenetnek, északnak" tart mindkét hajó, és amikor beérnek a Margit híd két pillérje közé, a Hableány "valamilyen oknál fogva" befordul a Viking elé, a Viking pedig megborítja a kishajót, amely hét másodperc alatt elsüllyed.Hozzátette, a 21.05-kor történt ütközésről tíz perccel később egy betelefonáló értesítette a tevékenységirányító központot, azt követően érkeztek a helyszínre a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentők, a honvédség, az önkéntes tűzoltóságok, a polgárőrség és a vízügyi igazgatóság munkatársai.Az ezredes közölte, amíg a hatóságok szakemberei a helyszínre érkeztek, addig civilek a balesethez közeli hajókról mentették a vízbe esett embereket.Az ATV a YouTube csatornáján tett közzé egy közeli felvételt a balesetről:Felajánlotta a II. kerület segítségét a hajóbaleset eltűntjeinek mentésében részt vevő szakembereknek Láng Zsolt polgármester az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Operatív Törzsén keresztül - közölte a II. Kerületi Önkormányzat csütörtökön az MTI-vel.A közleményben azt írták, az önkormányzat vezetése mély megrendüléssel értesült a szerda esti, a Margit híd közelében történt dunai hajókatasztrófáról.Az elhunytak rokonainak együttérzésüket fejezik ki, a ma délelőtti képviselő-testületi ülésen pedig egy perces néma felállással adóznak a katasztrófa áldozatai előtt - tették hozzá.Büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják, mi vezethetett a szerda esti dunai hajóbalesethez - közölte Pál Adrián rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján.Elmondta,. Közölte, szerda este 21.05-kor történt a baleset és az első bejelentés 10 perccel később érkezett a tevékenységirányítási központhoz. Az ütközés után a Hableány nevű hajó oldalára fordult és nagyon gyorsan, hét másodperc alatt elsüllyedt.Az MTI kérdésre azt közölték, a Viking Sigyn hajó "svájci illetőségű céghez tartozik", kapitánya pedig ukrán állampolgár, akit már meghallgattak a balesettel kapcsolatban.A külügyminiszterrel az élén kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök a koreaiak magyarországi vízi balesete miatt. Később bejelentették: a miniszter vezette csoport még csütörtökön Budapestre utazik, valamint a magyar fővárosba küldenek egy 13 fős mentőcsoportot.Mun Dzse In elnök utasította kormányát, hogy a magyar hatóságokkal együttműködve tegyen meg minden tőle telhetőt azoknak a dél-koreai turistáknak a megsegítésére, akik hajóbalesetet szenvedtek Budapesten.A Yonhap hírügynökség jelentése szerint Mun tájékoztatást kapott a történtekről Csung Jui Jongtól, a nemzetbiztonsági hivatal vezetőjétől.Kim In Csol minisztériumi szóvivő később közölte: Kang Kjung Vha külügyminiszter vezetésével"Kang miniszter a baleset helyszínére utazik, hogy személyesen irányítsa kollégáink munkáját" - mondta.Az államfő ezután rendkívüli tanácskozást tartott biztonsági kabinetjével. Az elnöki szóvivő ennek végeztével közölte:- közülük ketten részt vettek a Szevol dél-koreai komphajó 2014-es katasztrófája utáni mentésben -, hatan pedig a parti őrség tagjai.A szóvivő idézett az elnöktől:- jelentette ki.szerda este Budapesten a Dunán, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba stabil állapotban. Később közölték a Yonhap szerint, hogy három embert már ki lehetett engedni a kórházból, egy továbbit pedig hamarosan szintén ki lehet.A dél-koreai turisták egy hat országot érintő kelet-európai körutazáson vettek részt, amelynek része volt a Baltikum is - közölte az utat szervező, szöuli székhelyű, Very Good Tour nevű utazási iroda a baleset után néhány órával megtartott sajtótájékoztatóján.A hajó fedélzetén 35-en tartózkodtak, ebből ketten a legénységhez tartoztak.- mondta egy meg nem nevezett minisztériumi tisztségviselő.A Yonhap hírügynökség idézte az utazási irodának azt a közlését, miszerintMeghallgatták a rendőrök a szerdán este balesetet szenvedett Hableány elnevezésű turistahajó tulajdonosait és teljes cégvezetését - mondta Tóth Mihály, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője csütörtökön az MTI-nek.Hozzátette: a turistahajó személyzete saját életét kockáztatva részt vett a mentésben. Az elsüllyedt hajó legénysége több évtizedes tapasztalattal rendelkezett.Naponta több ezren vesznek részt hasonló dunai városnéző programokon - mondta. Jelezte: évente több millió turista vesz részt hajós programokon Magyarországon, hasonló balesetre ebben az évszázadban nem volt példa.Az MTI információi szerint a dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Duna budapesti szakaszán az idegenvezetőikkel, a 6 országot - köztük Magyarországot - érintő körutazásuk egyik programjaként. Legalább heten meghaltak, amikor hajójuk egy nagyméretű luxushajóval ütközött a Parlament közelében. Az elsüllyedt, Hableány nevű jármű fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú magyar személyzet tartózkodott.Levélben fejezte ki együttérzését Orbán Viktor kormányfő Lee Nak-yeon dél-koreai miniszterelnöknek és népének a Dunán szerencsétlenül járt dél-koreai turisták tragédiája miatt; ebben biztosította őt arról, hogy a magyar hatóságok minden lehetséges erőfeszítést megtesznek a túlélők felkutatása érdekében - tájékoztatta az MTI-t csütörtök reggel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.- fogalmazott Orbán Viktor.Az MTI-nek a Köztársasági Elnöki Hivatal által csütörtök reggel eljuttatott részvéttáviratban Áder János biztosította a koreai államfőt arról, hogy Magyarország mindent megtesz a súlyos szerencsétlenség túlélőinek felkutatásáért, a kórházba szállítottak mielőbbi gyógyulásáért.A köztársasági elnök közölte, a magyar hatóságok alapos vizsgálatot folytatnak a baleset okainak és felelőseinek megállapítására, és ennek során készen állnak az együttműködésre a koreai szakértőkkel.Áder János őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki a balesetben elhunytak hozzátartozóinak és az egész koreai nemzetnek.Az államfő reményét fejezte ki, hogy sikerül még túlélőket találni.Részvétét és együttérzését fejezte ki az Országgyűlés elnöke Mun Hi-Szangnak, a Koreai Köztársaság Nemzetgyűlése elnökének csütörtökön a Budapesten előző este történt dunai hajóbaleset miatt, amelynek több dél-koreai állampolgár esett áldozatául.Az Országgyűlés sajtóirodája által az MTI-nek eljuttatott részvéttáviratban Kövér László a magyar Országgyűlés valamennyi tagja nevében őszinte részvétét fejezte ki a nemzetgyűlés elnökének, az érintettek családtagjainak, hozzátartozóinak, barátainak.Biztos vagyok abban, hogy a magyar hatóságok hatékony segítséget nyújtanak a bajba jutottaknak, és mindent elkövetnek az eltűntek felkutatásáért - írta a házelnök.

Korábban írtuk:

Hajózási szövetség: 75 éve nem volt ilyen súlyos hajós baleset az országban

ORFK: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot

Megtalálták a hajó roncsát - értesült az M1 aktuális csatorna.

A dél-koreai elnök kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el

Egy vízi daru érkezett a Margit híd melletti Duna-szakaszra, a szerda esti hajóbaleset helyszínének közelébe - jelentette az MTI helyszíni tudósítója csütörtök reggel.A tudósító elmondta, a vízen - a Margit híd pillérei között - jelenleg a katasztrófavédelem munkatársai, illetve a Magyar Honvédség és a rendőrségi tűzszerészek tanácskoznak a mentés részleteiről.Két motorcsónakot látni. Az Országház és a híd közötti szakaszra érkezett vízi daru mellett egy hatósági hajó horgonyoz.Az MTI tudósítója csütörtök reggel azt az információt kapta, hogy az elsüllyedt kirándulóhajó roncsainak kiemelése még néhány óráig biztosan nem kezdődik meg.A pesti rakparton rendőrautók hosszú sora várakozik.Az Időkép webkamerája a Victoria Hotel tetejéről rögzítette a balesetet. 24.hu a South China Morning Post (SCMP) cikke alapján arról számolt be, hogy a dél-koreai csoportban 30 turista volt, két idegenvezető és egy fotós.A legtöbben a családjukkal utaztak, a legfiatalabb utas 6 éves volt, a legidősebb 71 éves.A csapat egy 13 napos túrán vett részt Kelet-Európában és a Balkánon.Megérkezett a Margitszigethez, az elsüllyedt turistahajó közelébe a Magyar Honvédség egyik hadihajója és búvárok készülnek a merülésre - hangzott el csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.Közölték, értesüléseik szerint a honvédség szakemberei részt vesznek majd a 3-4 méter mélyre süllyedt Hableány felderítésében. Az M1 tudósítója gumicsónakokban búvárokat látott a Margit híd közelében.Budapestre jön a dél-koreai külügyminiszter Még csütörtökön Budapestre utazik Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter a szerda esti dunai hajószerencsétlenség miatt - jelentette be csütörtökön Kim In Csol, a szöuli külügyminisztérium szóvivője."Kang miniszter úr a baleset helyszínére utazik, hogy személyesen irányítsa munkatársaink munkáját" - tudatta Kim, aláhúzva, hogy szorosan együttműködnek a magyar hatóságokkal, és mindent megtesznek, hogy gyorsan és hatékonyan kezeljék a kialakult helyzetet.A legutóbb 75 évvel ezelőtt volt olyan súlyos hajós baleset Magyarországon, mint amilyen szerda este történt a Margit híd közelében - mondta Horváth Imre, a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkára csütörtök reggel az MTI-nek.A szakember elmondta, 75 évvel ezelőtt a Balatonon borult fel egy hajó, s akkor is többen meghaltak. Ugyanakkor a mostanihoz hasonló, de csak sérüléssel járó baleset már történt pontosan ugyanott, mint szerdán: egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze másfél évvel ezelőtt., hiszen ezek a hajók fel vannak szerelve műholdas helymeghatározóval, így négy méteres pontossággal meg tudják határozni a saját és a többi hajó helyzetét, illetve mozgását.- tette hozzá.A baleset körülményeiről Horváth Imre azt közölte,Egy akkora vízi jármű, mint a szállodahajó 12-15 kilométer per órával tud menni, és mintegy 1000 tonnát nyom - tette hozzá.A balest körülményeit minden részletre kiterjedően tisztázni tudják majd - mondta Horváth Imre -, hiszen a hajók mozgását egy "külső feketedoboz" rögzíti. Ez azt jelenti, hogy a közlekedési adatokat folyamatosan rávetítik egy térképre, de rögzítik a rádióforgalmat is, s így követnek minden hajót.A főtitkár hangsúlyozta, a magyarországi előírások szigorúan szabályozzák a hajóforgalmat, de a fővárosi szakasz még éjszaka is nagyon telített, átlagosan mintegy 70 hajó közlekedik ilyenkor is. Ugyanakkor a hajózás biztonságosnak mondható, hiszen csak ritkán vannak balesetek, s olyan súlyosak, mint a szerda esti, még ritkábban.Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.Gál Kristóf hozzátette,Kitért arra is, az alsó rakpartokon a mentési munkálatokkal kezdődően bevezetett fogalomkorlátozást feloldották, de időszakosan korlátozásokra kell majd számítani.Az elsüllyedt hajó, a Hableány tulajdonosa, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője, Tóth Mihály közölte, cégük is részt vesz abban a válságstábban, amelyet a baleset után állítottak fel.Az M1 aktuális csatorna tudósítója azt jelentette,Eddig hét holttestet és hét könnyebb sérültet találtak, de az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott.Három fővárosi kórházba vitték a szerda esti, Budapesten történt dunai hajóbaleset sérültjeit - mondta az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtök reggel az M1 aktuális csatornának. Eddig hét holttestet és hét könnyebb sérültet találtak, de az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott. Az erős sodrás miatt már a főváros alatti folyószakaszra koncentrálnak a mentésben részt vevők.A turistahajó roncsát a Margit híd pilléréhez közel, a Duna mélyén találták meg.A helyszínen van egy mentőhajó, amiről azt vizsgálják, hogy miként lehetne kiemelni a Hableány nevű sétahajó roncsát. Az M1 információi szerint három méter mély lehet a Duna azon a szakaszon - a Margit hídhoz közel -, ahol a hajó elsüllyedt.Heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó szerda este a fővárosban, a Dunán a Parlamentnél, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba.Az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott. Nagy erőkkel folyik a mentés, amelybe a rendőrök és a tűzoltók mellett a katonák is bekapcsolódtak, a Duna teljes magyarországi szakaszán.A Hableány elnevezésű turistahajó feltehetően egy nagyméretű luxushajóval ütközött a szakadó esőben, amely maga alá gyűrte a kisebb hajót. A turistahajó gyorsan elsüllyedt. Roncsát a Margit híd pilléréhez közel, a Duna mélyén találták meg.A mentőszolgálat több embert megkísérelt újraéleszteni, de hét esetben nem jártak sikerrel - jelentette be Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője nem sokkal éjfél után a helyszínen.A mentést nehezíti az időjárás, a sötétség, a víz alacsony hőmérséklete, továbbá az, hogy a Duna árad és a folyónak erős a sodrása.Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta, a keresés elhúzódó folyamat lesz.A helyszínen tartózkodik Pintér Sándor belügyminiszter és Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár is.Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár a magyar kormány nevében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Egyúttal megköszönte a mentésben részt vevők munkáját.Az áldozatok azonosítását a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének munkatársai segítik.Zacher Gábor toxikológus az M1 csatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy a kihűlés komoly fenyegetést jelent, és a sérülések mellett a sokkhatásnak is kiszámíthatatlanok lehetnek a következményei.A Hableány tulajdonosa, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője,Tóth Mihály azt mondta, rutinszerű hajós városnézés közben történt a baleset. Közölte azt is, hogy a hajót folyamatosan szervizelték, műszaki hibáról nem tudnak.Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy erőteljesen árad a Duna a fővárosban, a budapesti szakaszon is folyamatosan nő a vízszint.Jelenleg 5 méter körüli a vízállás.A Duna 10-15 fokos lehetett, amikor a baleset történt.A tudósító azt mondta: a roncs a Margit híd pillérétől három méterre van a Duna mélyén. Hogy mikor tudják kiemelni, azt még nem tudni.Horváth Ildikó az MTI-nek elmondta: három nagy kórház fogadja a dunai hajóbaleset sérültjeit.A mentést nehezíti, hogy jelenleg is szakad az eső, a Duna árad, és folyónak gyors a sodrása.A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök az ország turistáit ért magyarországi vízi balesettel kapcsolatban.Mun Dzse In egyben utasította kormányát, hogy a magyar hatóságokkal együttműködve tegyen meg minden lehetséges intézkedést azoknak a dél-koreai turistáknak a megsegítésére, akik hajóbalesetet szenvedtek Budapesten.A Yonhap hírügynökség jelentése szerint Mun tájékoztatást kapott a történtekről Csung Jui Jongtól, a dél-koreai elnök nemzetbiztonsági hivatal vezetőjétől.A szöuli kormány azt is tervezi, hogy a lehető leghamarabb 18 tisztviselőből álló csoportot küld Magyarországra.