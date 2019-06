Halálos tűz a MOM Parknál - Elvette a gyámügy Anitától a gyerekeket

Újabb tragédia érte a lányát gyászoló családanyát, ugyanis tegnap a gyámhatóság a két kisfiát is elvette D. Anitától. Ismeretes: a 8 éves Zselyke és bátyja, a 11 esztendôs Dominik felszöktek a MOM Sportközpont tetejére, ahol vélhetően gyufával, eddig tisztázatlan körülmények között lángba borítottak egy fabódét. Dominiknek még sikerült kimászni a füsttől elárasztott épületből, és azonnal segítségért rohant, azonban a kis Zselyke bentrekedt, őt már csak eszméletlen állapotban tudták kihúzni. Életéért mindent megtettek – maga az anya is részt vett az újraélesztésében –, azonban már késő volt, a kislányt nem tudták megmenteni. Az édesanya az RTL-nek korábban azt mondta: a fia szerint Zselyke akarta felgyújtani a bódét és erről egy videót akart készíteni - írja a BorsOnline A családban már történt egy tűzeset, akkor a budakeszi házuk égett le. A nyomozás megállapította, hogy azt a tüzet a most tizenegy éves fiú, Dominik okozta. A család azóta állt a gyámügy védelme alatt, vélhetően emiatt intézkedtek most.