Hamarosan percre pontosan tudhatjuk, hogy hol jár a vonatunk - Legalábbis néhány esetben

Hamarosan megjelennek az online adatokon alapuló utastájékoztatók, így a fővárosi Futárhoz hasonló rendszerben percre pontosan tájékozódhatnak majd az utasok a vonatok indulásáról és érkezéséről - mondta a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című közös műsorblokkjában.



Loppert Dániel hozzátette: az új utastájékoztató egyelőre az elővárosi vasúti forgalomban jelenik meg.



Elmondta, 4,7 milliárd forint értékben 375 új jegykiadó automatát szereznek be, ezzel megnégyszerezve az automaták számát. A MÁV erősíteni szeretné a modernebb, időhatékonyabb jegyvásárlást, így ahhoz elsősorban applikációját ajánlja, amelyen jelenleg is heti 90 ezer jegyet értékesítenek sikeresen - fűzte hozzá.



A tervek szerint az alkalmazáson keresztül a jövőben a HÉV-vonalakra is lehet jegyet és bérletet váltani - közölte Loppert Dániel.