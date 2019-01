Hidvéghi: Brüsszel azért ad a Soros-szervezeteknek több pénzt, hogy még több bevándorlót hozzanak be

A Fidesz szerint az Európai Parlament (EP) csütörtöki döntései újra rávilágítanak arra, hogy gyakorlatilag Soros György diktáltja a brüsszeli migrációs politikát, ugyanis az EP megszavazta, hogy az európai emberek pénzéből ezután több száz millió euróval több pénzt adjanak a Soros-szervezeteknek - mondta Hidvéghi Balázs , a Fidesz kommunikációs igazgatója budapesti sajtótájékoztatóján.A kormánypárti politikus hozzátette: arra is készülnek, hogy akár a brüsszeli bevándorláspárti politikával szembemenő tagállamoktól is pénzt vegyenek el, hogy aztán ezeket az összegeket a bevándorláspárti Soros-szervezeteknek adják.Kijelentette: Brüsszel azért akar a Soros-szervezeteknek több pénzt adni, hogy azok még több bevándorlót hozzanak be Európába.Hidvéghi Balázs szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy az Európai Parlament jelenlegi, bevándorláspárti többsége lépésről-lépésre a Soros-terv szerint halad.Emlékeztettt arra, hogy a Soros György által 2015-ben közzétett Soros-terv 6. pontja szerint "a migránsok betelepítése érdekében az EU-nak mozgósítania és pénzelnie kell az NGO-kat", hogy ezek a migráció szponzoraként működjenek.Soros tehát már négy évvel ezelőtt is azt javasolta, hogy az EU biztosítson finanszírozást ezeknek a bevándorlásszervező civil szervezeteknek - mutatott rá a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint úgy tűnik, hogy ezt a megrendelést Brüsszel és az Európai Parlament teljesíti is. "Látható, hogy nem hiába találkozgat Soros György zárt ajtók mögött rendszeresen a brüsszeli vezetőkkel, hogy a terveit elfogadtassa" - fogalmazott.Hidvéghi Balázs felháborítónak nevezte, hogy az európai emberek pénzéből akarják "kitömni támogatásokkal" a Soros-szervezeteket, csak azért, hogy a migrációt elősegítsék és felgyorsítsák.Úgy vélte: ha ez a bevándorláspárti többség marad és erősödik meg az európai parlamenti választáson, akkor Európából végérvényesen "bevándorlókontinenst" csinálnak.Hangsúlyozta: Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői természetesen nemmel szavaztak az EP-ben ezekre a javaslatokra, ugyanakkor a magyar baloldali európai parlamenti képviselők szokás szerint megszavazták ezeket, ahogy eddig is minden más, migránspárti brüsszeli javaslatra igent mondtak.A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ezzel a magyar ellenzéki pártok feliratkoztak "Soros közös listájára" és a bevándorláspárti oldalon állnak továbbra is.A magyar emberek kizárólag a Fidesz-KDNP képviselőire számíthatnak akkor, amikor Brüsszelben meg kell védeni Magyarországot az erőltetett migrációtól.Az Európai Parlament csütörtökön megszavazta azon tervezett mechanizmusnak a létrehozását, amelynek keretében bizonyos, például jogállamisági feltételekhez kötnék az Európai Unió tagállamainak megítélt közösségi források kifizetését a 2021-2027 közötti költségvetési ciklusban. Az EP emellett azt a határozatot is elfogadta, amelynek értelmében a tervezettnek mintegy háromszorosára emelnék a demokratikus értékeket védő civil szervezetek támogatását a 2021-2027-es uniós költségvetési keretben.Hidvéghi Balázst a sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy Ahmed H. személyiségi jogokra hivatkozva beperelné a Miniszterelnöki Kabinetirodát, mert megjelent a neve a nemzeti konzultációban. A Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette: Ahmed H. egy terrorista, aki terrorista cselekmények miatt jogerősen elítélt a magyar bíróság. Ez az az ember, aki magyar határt védő rendőrökre rátámadt, aki egy felhergelt tömeget, illegális bevándorlókat át akart hozni magyar határzáron keresztül és fizikai támadást vezényelt - tette hozzá. Közölte: a Fidesz felháborítónak tartja, hogy a magyar baloldal most is egy terrorista mellett áll ki a magyar határt védő rendőrökkel szemben.A Fidesz politikusa a szakszervezetek által tervezett országos sztrájkkal kapcsolatban kérdésre válaszolva sajnálatosnak nevezte, hogy a szakszervezetek is asszisztálnak az európai parlamenti választási kampányhoz, amelyben Soros György mozgósítja a szervezeteit. Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet az elmúlt évek jelentős béremelkedésére a közszférában, és úgy vélte: nem indokolt, hogy sztrájkra kerüljön sor.A Fidesz nem használja politikai célokra az Állami Számvevőszéket, amely egy független szervezet - reagált a Fidesz politikusa szintén kérdésre válaszolva a Párbeszéd ezzel kapcsolatos kijelentésére. Hidvéghi Balázs kijelentette: minden pártra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, amiket be kell tartani. Megjegyezte: vannak olyan "kisebb és a kevésbé profin működő" pártok, amelyek nem akarták, vagy nem tudták ezt eddig megtenni, de nekik is meg kell tanulniuk, hogy be kell tartani a törvényeket.