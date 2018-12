HM-államtitkár: fontos misszió a koszovói

Szabó István a napokban látogatta meg a Koszovóban állomásozó magyar kontingenst. Elmondta, találkozott a koszovói misszió (KFOR) olasz parancsnokával is, aki elismerően szólt a magyar katonákról.



Az államtitkár kiemelte: Koszovó az egész balkáni térség közelsége miatt is fontos Magyarország számára. Az ottani béke törékenysége szükségszerűvé teszi, hogy továbbra is katonai erővel legyen jelen a szövetség - tette hozzá.



Magyar katonák több mint 14 országban vannak jelen. A koszovói békefenntartói misszió kivételével jellemzően kiképzési, támogatási és tanácsadói feladatokat látnak el - közölte az államtitkár.