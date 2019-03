Honvédelmi miniszter: erős magyar hadseregre van szüksége a NATO-nak

- Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges országok békéje és biztonsága érdekében - mondta a honvédelmi miniszter szombaton, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely tizedik évadának megnyitó ünnepségén.



Benkő Tibor hangsúlyozta, éppen azért kezdték el a haderő-fejlesztési programot, hogy e célkitűzéseknek eleget tudjanak tenni. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a fegyverkezés mellett a társadalom megszólításával, a fiatalok hazafias nevelésével is sokat tehetnek a haderő fejlesztéséért. A nemzetet elődeink alkották, ezért a jelenkor emberének kötelessége azt megvédeni, amiben nagy szerepe van a pákozdi emlékparknak, amely felhívhatja a fiatalság figyelmét ezen értékekre - fogalmazott.



A miniszter Széchenyi Istvánt idézve azt mondta: "tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn". Ehhez találni kell az országban olyan helyeket, ahol ez a hármas követelmény jelen van, és a pákozdi nemzeti emlékhely ilyen, hiszen "méltóan tükrözi ezeket a gondolatokat" - tette hozzá.



Benkő Tibor kiemelte, a park látogatói évről évre meggyőződhetnek arról, hogy mi történt a múltban, és így megérthetik a jelent, valamint építeni tudnak egy igazi jövőt. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a katonai emlékpark méltó módon őrzi a békefenntartó missziókban életüket vesztő magyar katonák emlékét. A magyar katona már 1861-ben részese volt békefenntartásnak és napjainkban ez még inkább így van, hiszen évente mintegy kétezren teljesítenek békemissziós feladatot a világ különböző övezeteiben, Afrikától Irakon át Afganisztánig - mondta.



Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy az 1848-as, dicsőséges pákozdi csata helyszínén megszületett a honvédelem eszméje és vele együtt a magyar honvédség, ezért a helyén létesített katonai emlékparknak különleges kisugárzása van ma is. A park már tíz éve látogatók tízezreinek mutatja meg az igazi hazaszeretet történetét, a legnagyobbak példaértékű tetteit és hősies önfeláldozását - tette hozzá.



Görög István ügyvezető arról beszélt, hogy Gyuricza Béla, valamint az általa alapított Honvédség és Társadalom Baráti Kör és Pákozd önkormányzata közösen hozta létre az emlékparkot. Európai uniós támogatással 2010-re alakult ki jelenlegi formája, 2012-től pedig nemzeti emlékhelyként méltón hirdeti a katonák helytállását, s őrzi hősiességük emlékét.