Horror Miskolcon: fára kötözött halott mókust találtak - fotó

A Mályi Természetvédelmi Egyesület sokat látott madármentő csapatát is megrázta az, amivel a hétvégén találkoztak Miskolcon: fejjel lefelé kötöttek fel egy fa törzsére egy mókust egy társasház előtt– A kis állat élettelenül lógott a fa törzsén, borzasztó látványt nyújtott. Nyomban riasztottuk a rendőröket, ők elkezdték kikérdezni a házban lakókat, hogy mi történhetett. Egy anyuka azt mondta, hogy a brutális elkövető a társasházban lakik, és be is vallotta, hogy ő tette. Elmondása szerint azért, hogy megmutassa a gyerekeknek, hogyan mászik egy mókus a fán – mondta a lapnak az egyesület elnöke, Lehoczky Krisztián.A rendőrség megbízta a természetvédelmi egyesületet, küldje el a tetemet vizsgálatra, hogy kiderüljön: élt-e még, amikor felkötötték a fára. Ha igen, akkor állatkínzás miatt eljárás indulhat a férfi ellen, akire állítólag több panasz is van a lakóktól.szerette volna megszólaltatni a feltételezett elkövetőt, aki egyelőre nem reagált a lap megkeresésére.