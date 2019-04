Idén eddig csaknem 14 ezren igényelték a nyelvvizsga után járó támogatást

A cikk szerint 13 ezer 566 kérelem érkezett a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához április végéig, így idén már több kérvényt adtak be, mint 2018 első felében.



A Magyar Államkincstár arról tájékoztatta a napilapot, hogy idén eddig 13 ezer 332 nyelvvizsgázó volt jogosult a támogatásra, az erre kifizetett összeg pedig meghaladja a 400 millió forintot. A kérelmek feldolgozása folyamatos, jelenleg mintegy 400 vár elbírálásra. A nyelvvizsgák támogatására idén csaknem 2,8 milliárd forint fordítható.



A kormány döntése nyomán 2018. január elsejétől minden 35 év alatti fiatalnak megtéríti az állam egy komplex középfokú nyelvvizsga díját. A visszatérítés akkor is igényelhető, ha már több nyelvvizsgával is rendelkezik valaki - olvasható a cikkben.



