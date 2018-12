Ismét demonstráltak a fővárosban - "Tiltakozunk a "rabszolgatörvény" ellen" feliratú molinót is tartottak

A tüntetésen Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének vezetője azt mondta, hogy a kormányzat nem védi meg a dolgozókat. Hangsúlyozta, hogy sztrájkolni fognak minden munkahelyen harcolni fognak a törvény ellen, mert nem engedik, hogy "rabszolgaság legyen Magyarországon".



Azt mondta, hogy olyan emberek kényszerítik a magyar munkavállalókra a jogszabályt, akik életükben nem dolgoztak. Közlése szerint az egész országban tiltakoznak a "rabszolgatörvény" ellen és azt üzenik, hogy elég volt. Többen erősebbek vagyunk - fogalmazott az érdekképviseleti vezető.



Szepesházi Péter lemondott bíró a közigazgatási különbíróságok felállításáról szóló törvényt bírálta. Úgy vélekedett: kétséges, hogy a különbíróságokban megmarad-e a magyar bírói függetlenség maradéka. Ez annál is inkább kétséges, mert az Országos Közigazgatási Bírói Tanácsnak nem döntő szava, csupán véleményezési jogköre lesz a bíróságok felállításával kapcsolatban. Ezt követően az ellenzéki pártok női politikusai szólaltak fel a demonstráción. Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a hatalom az elmúlt nyolc évben Európa szegényházává változtatta Magyarországot.



Mivel a ma felnövő gyermekek a felnőttektől várják, hogy megvédjék a jövőjüket, ezért kötelességük tiltakozni a "rabszolgatörvény" ellen. Bősz Anett liberális politikus, független országgyűlési képviselő azt mondta, hogy alapvető jogaiban egyetlen kormány sem korlátozhatja az embereket, ezért elég volt a hatalom elnyomó intézkedéseiből.



Demeter Márta, az LMP társelnöke, parlamenti képviselője a "rabszolgamunka" helyett tisztességes béreket követelt. Mint mondta: elég volt a multikat kiszolgáló politikusok hatalmából. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, országgyűlési képviselője úgy vélekedett, hogy a miniszterelnök elárulja saját hazáját és egész népét, mert a "rabszolgatörvény" családok millióit fogja szétszakítani.



Szél Bernadett független képviselő úgy vélekedett, hogy összefogással lehet csak véget vetni az elnyomásnak. Nem akarunk orbáni munkalapú társadalomban élni - mondta. Vadai Ágnes, a DK alelnöke, országgyűlési képviselője azt mondta: elege van abból, hogy a kormány átgázol mindenkin, miközben megtűri a csalókat és a rablókat.



Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: azért demonstrálnak, mert az országra, a népre támadt saját kormánya. Hangsúlyozta: "ugyan jobbikos vagyok, de mindenkinek meg fogom a kezét, aki segít, hogy ezt a kormányt lerántsam a népem hátáról". A demonstráción felolvasták Beer Miklós katolikus püspök üzenetét, aki erőszakmentességre szólította fel a demonstráció résztvevőit. Mint írta: tiszteli a tiltakozók elszántságát, de a gyújtogatás és az erőszak aláássa a békés célok elérésének szándékát. Jézus azt üzente, hogy békésen álljatok ki az igazatokért - fogalmazott levelében a főpap.



Donáth Anna, a Momentum alelnöke azt mondta, hogy jelenleg is 55 olyan embert tart fogságban a rendőrség, akiket az elmúlt napok demonstrációi alkalmával vettek őrizetbe. Követelte, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A tüntetők a Hősök terén gyülekeztek, ahonnan az Andrássy út, Teréz körút, Bajcsy-Zsilinszky útvonalon az Alkotmány utcába vonultak.



A menetet az ellenzéki pártok női politikusai vezették, akik a "Tiltakozunk a "rabszolgatörvény" ellen" feliratú molinót tartották maguk előtt. Amikor a menet eleje az Alkotmány utca végére, a Kossuth térhez ért, a vége még a Nyugati pályaudvarnál volt.



A demonstrálók megtöltötték a teljes Alkotmány utcát. A tüntetők nemzeti színű és európai uniós zászlókat lobogtattak, illetve sok MSZP-s, DK-s, Jobbikos és Momentumos zászlót is lehetett látni a tömegben. A demonstráció végén a tüntetés résztvevői tiltakozásképpen fejük fölé tartották a világító mobiltelefonjaikat, illetve a rendezvény hivatalos részének lezárása után egy jelentős részük a Kossuth térre, az Országgyűlés épülete elé vonult.



A rendőrség honlapján arról számolt be, hogy az V. kerületi Alkotmány utcában egy férfit a rendőrök a szervezők kérésére kiemeltek a tömegből. A férfi a résztvevőkkel szemben agresszíven viselkedett és egy embert meg is rúgott. A rendőrök garázdaság miatt előállítják.



Emellett a rendőrök intézkedtek egy másik 53 éves férfivel szemben is, aki teleszkópos botot, "viperát" és gázsprayt tartott magánál a gyűlésen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság honlapján azt is közölte: a demonstráció szervezője 18 óra 21 perckor bejelentette a rendezvény végét. A tüntetők ezután a Margit híd felé indultak.