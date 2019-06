Járványügyi vizsgálat indult, mert sok fesztiválozó rosszul lett Orfűn

Járványügyi vizsgálatot folytat a Baranya Megyei Kormányhivatal, mert az elmúlt napokban sokan rosszul lettek az orfűi Fishing on Orfű fesztiválon egy feltehetően szennyezett vizű forrás vize miatt - tájékoztatta az intézmény szombaton az MTI-t.A kormányhivatal a vizsgálat eredményét követően ad majd részletesebb tájékoztatást a megbetegedések okáról.Egyedi Péter, a fesztivál sajtófelelőse az MTI érdeklődésére azt mondta: feltételezhetően egy, a rendezvény közelében található forrás vízéből ittak azok a fesztiválozók, akik később hányásos, hasmenéses tünetekre panaszkodtak.Mint mondta, a forrás nem a fesztivál területéhez tartozik, de a szervezők már segítenek őrzésében, hogy elkerüljék a további megbetegedéseket. Hozzátette: az összesen 80-90 eset nagyobb része csütörtökön történt, pénteken már csak mintegy húsz embernél jelentkeztek a tünetek. Mióta őrzik a forrást, nincs tudomásuk újabb megbetegedésről, sokan pedig már meg is gyógyultak - tette hozzá.Elmondta: a fesztivál hátralévő időszakában folyamatosan felhívják a látogatók figyelmét a fokozott higiéniára. Füziné Kajdy Zita (független), Orfű polgármestere az MTI-nek azt mondta, a helyi aquapark parkolójában lévő forráson általában tábla hívja fel a figyelmet arra, hogy vize nem alkalmas emberi fogyasztásra, azonban a tábla az elmúlt napokban eltűnhetett róla.

Korábban írtuk:

Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak -. A jellemzően hányásos, hasmenéses tünetekkel járó, gyors lefolyású megbetegedéssel csütörtökön 60-70-en jelentkeztek, majd pénteken még 20 esetről szereztek tudomást. Mióta őrzik a kutat, nincsenek újabb esetek, és sokan már fel is épültek.˝Ne igyatok a nagy parkolónál található Turista forrásból (más néven Csokonai Sándor kút), annak vize nem ivóvíz! Csütörtökön az erre figyelmeztető táblát valaki eltávolította, a helyszínt ezért aznap este óta őriztetjük, a táblát pótoltuk. Ha ittál a kút vizéből és panaszaid vannak, jelentkezz a fesztivál mentőszolgálatánál a térképen jelzett ponton. FONTOS! A kemping vizével semmi gond nincs, továbbra is minden csapunkból iható víz folyik.˝Nyitóoldali képünk illusztráció.