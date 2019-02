Jó, ha tudja: március 18-ig akár sms-ben is kérhető az szja-bevallási tervezet postázása

Március 18-ig akár sms-ben is kérhetik az szja-bevallási tervezetük postázását az adóhatóságtól azok, akiknek nincs ügyfélkapu-regisztrációjuk - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó.Az elkészített tervezeteket a NAV március 15-től az ügyfélkapun keresztül, elektronikus formában elérhetővé teszi. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március 18-án éjfélig kérheti. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-ig küldi el postán az igénylőknek.A postázási kérelmet be lehet nyújtani sms-ben a-es telefonszámra, az adóhatóság honlapján elérhető webűrlap () kitöltésével, telefonon, a-es infóvonalon, vagy az ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszeren keresztül, a-es telefonszámon.A kérelem benyújtható postán kötetlen levél formájában (születési dátum és adóazonosító jel megadásával), a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-nyomtatványon, vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.Sms-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni.Mint írták, aki esetleg elmulasztaná a március 18-i határidőt, az május 20-ig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. Az adózók bármikor nyithatnak ügyfélkaput, amellyel adóbevallási tervezetüket a-ról és a-ról elérhető eSZJA portálon március 15-től megtekinthetik, és szükség esetén módosíthatják.Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig - közölte a NAV.