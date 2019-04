"Jobb, ha el se dobod!" - Indul a Magyar Közút új szemétszedő akciója

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2019. április 29-én újraindítja a korábbi sikeres szemétgyűjtési akcióját, immár „Jobb, ha el se dobod!" címmel. A társaság célja, hogy már rövid távon is érezhető szemléletváltozást érjen el a lakosság körében, ugyanis csak idén mintegy 1,5 milliárd forintot költ el a szemétszedési munkákra, melynek döntő többségét az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és elszállítása tesz ki. Az akcióhoz 2019. április 17-ig várja a Magyar Közút az önkéntesek csatlakozását online felületén.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábban már összesen 9 alkalommal hirdetett országos szemétgyűjtési akciót, legutóbb 2013-ban, amikor közel 50 ezer fő csatlakozott a mozgalomhoz és több ezer köbméternyi szemetet gyűjtöttek össze az önkéntesek. Az elmúlt években ugyanakkor évről-évre egyre nagyobb problémát okoz az illegális szeméthegyek megszüntetése.A szakemberek munkája folyamatos szélmalomharcot jelent a szemetelőkkel szemben. Általános tapasztalat, hogy az országos közutak menti pihenőhelyekben kihelyezett, az utazás során képződő kis mennyiségű hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek és kukák mellé gyakran helyeznek ki bútort, hűtőket, háztartási hulladékot. Nagyon sok erdőszélen, akár természetvédelmi területen találnak a szakemberek sittet, elektronikai, de akár veszélyes hulladékokat is. Ezek a hulladékok, bár nem a közlekedők utazása során keletkeznek, mégis a közútkezelőnek kell azt eltávolítania.A társaság 93 mérnöksége a szemétszedési tevékenységük során évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű, mintegy 12500 tonna hulladékot gyűjt össze az országos közutak mellől. Ez a munka rendkívül nagy humán erőforrást is igényel, vagyis a hulladékok összegyűjtése és elszállítása nemcsak nagy anyagi terhet jelent a cég számára, hanem más tevékenységi területekről is hasznos forrásokat von el, amit az utak minőségének és biztonságának fokozására is fordíthatna.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a tavalyi évhez képest közel a kétszeresére, mintegy 1,5 milliárd forintra növeli a szemétgyűjtési munkákhoz kapcsolódó forrásfelhasználását. A szemétgyűjtési munkákhoz kapcsolódó megnövelt keret arra is lehetőséget biztosít, hogy növeljék a hulladékgyűjtők kapacitását, további hulladékgyűjtő zsákokat helyezhessenek ki a meglévő hulladékgyűjtő edényekre, további tiltótáblákat, kamerákat helyezzenek ki pihenőhelyekre, új mobil konténereket, illetve veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas tárolóedények szerezzenek be. Ezen felül a társaság közfoglalkoztatott programjában résztvevő mintegy 1000 munkavállaló feladatának nagy részét az út menti területek tisztítása fogja jelenteni.A társaság nem titkolt célja, hogy a szemétgyűjtési akciókkal - kiegészülve a rendkívül sikeres TeSzedd! mozgalomhoz való csatlakozásával - érezhető szemléletváltást érjen el a közlekedőknél. Azok, akik az utak mentén illegálisan eldobják a szemetet, azok nemcsak szabálysértést követnek el vagy az útesztétikát rombolják, hanem tevékenységüknek „köszönhetően" minden más útüzemeltetési és fenntartási területről vonják el a forrásokat. Vagyis a szemetelők miatt kevesebb burkolatjavítási, kaszálási, burkolatjelfestési, táblázási, felújítási és fejlesztési munkát tud elvégezni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az idei, 1,5 milliárd forint értékű szemétgyűjtési munkákból például 15 kilométernyi mellékút teljes körű felújítását vagy 60 ezer tonna melegaszfalt beszerzését lehetne megvalósítani.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Föld Napjához kapcsolódóan, 2019. április 29-én, hétfőre tűzte ki országos szemétgyűjtési akciójának időpontját. Az önkéntesek csatlakozását 2019. április 17-ig várják a szervezők, jelentkezni a következő linken keresztül lehet: http://internet.kozut.hu/szemetszedes/ .A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is.Az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be. Az idei tavaszi akcióban a társaság 93 mérnöksége, 19 megyei igazgatósága és a budapesti, központi szervezete is részt vesz, így április 29-én több ezer közutas is egyszerre dolgozik majd az önkéntesekkel a közutak menti szemét összegyűjtésében és elszállításában.