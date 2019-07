Jóval több tankönyvet és olcsóbban rendeltek az iskolák

Félmillióval több tankönyvet rendeltek az iskolák a szeptemberi tanévkezdésre, az erre fordított költségek 700 millió forinttal csökkentek tavalyhoz képest - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Rétvári Bence közölte, jobban megtalálták a számításaikat az iskolák az új tankönyvjegyzékkel: míg tavaly csaknem 12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák tanévkezdésre, addig most 12 millió 503 ezer rendelés érkezett.



Az állam bebizonyította azt is, hogy mindez - a jó minőség mellett - megvalósulhat olcsóbban is, ugyanis a leadott rendelések értéke 700 millió forinttal kisebb, mint az előző évben - ismertette az államtitkár, hozzátéve, hogy 2017-hez képest 1,2 milliárd forinttal kevesebb a teljes "tankönyvköltés".



A megrendelt tankönyvekből az állami kiadásúak száma 2,5 millióval magasabb, mint 2018-ban - jegyezte meg.



A magánkiadók és ellenzéki politikusok új tankönyvjegyzéket érintő, az elmúlt hónapokban megjelent kijelentéseiről az államtitkár azt mondta, a tankönyvrendelési adatok azt jelzik, mindezek "üres riogatások" voltak.



Rétvári Bence rámutatott: az adatok azt bizonyítják, hogy a magánkiadók "hisztériakeltése" alaptalan volt, valójában profitorientált célok vezették őket.



Az államtitkár kitért arra, hogy a tavalyi jegyzéken még jóval nagyobb arányban szerepeltek a magánkiadók, akiknek az engedélye azóta lejárt, és valószínűleg ez volt az oka a "nagy riadalomnak".



Közlése szerint 2003 és 2014 között a nagyobb magánkézben lévő kiadók nyeresége 23,8 milliárd forint, az osztalékuk pedig 14,6 milliárd forint volt. "Agresszív fellépésük", az alternatív jegyzékek iskolába kiküldése tehát nem volt más, mint puszta marketingfogás és kétségbeesett profitmentési kísérlet - értékelt Rétvári Bence. Szerinte nem az volt az elsődleges számukra, hogy a magyar diákok minőségi könyvekből tanuljanak, ezek a kiadók jóval kisebb összeget fordítottak a tankönyvek minőségi fejlesztésére - jegyezte meg.



Hozzáfűzte azt is: a "szocialista privatizáció" után, 2005-2009 között alsó tagozaton 68 százalékkal, felső tagozaton 72 százalékkal, a középfokú oktatásban pedig 71 százalékkal drágultak a kiadványok. Átlagosan tehát 70 százalékkal kerültek többe a családoknak a tankönyvek.



Rétvári Bence beszélt arról is, hogy jogi úton is az állami tankönyvkiadó "diadalmaskodott", több mint száz esetben nyert pereket, és egy bíró volt csupán, aki a magánkiadók javára döntött.



Bódis József oktatási államtitkár arról beszélt, hogy a tankönyvellátás ingyenessé tétele a folyamat teljessé válásával évente több mint 14 milliárd forinttal csökkenti a családok terheit.



Kitért arra is, egy "nagyon progresszív folyamat" indult el a 2013-14-es tanévbe azzal, hogy megjelentek az ingyenes tankönyvek. A 2020-as tanévtől a köznevelés területén valamennyi oktatási formában minden hivatalos tankönyv ingyenessé válik - hívta fel a figyelmet.



Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke közölte: a szeptemberi tanévkezdésre minden iskola rendben megkapja a megrendelt tankönyveket. Rámutatott: egyedülálló módon "sajátos kipróbálási folyamaton" mentek keresztül az új tankönyvek, amelybe pedagógusok százait vonták be. A mostani tankönyvek ennek a komoly minőségfejlesztési folyamatnak az eredményei - jelezte.



