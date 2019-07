Jövő pénteken vesznek búcsút a Hableány magyar áldozataitól

Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától, a jármű kapitányától és matrózától - írta szombati számában a Magyar Nemzet a szervezőkre hivatkozva, akik a búcsúzni kívánóktól azt kérik, hogy a Margit hídon gyülekezzenek, s virágszirmokkal készüljenek.



A katasztrófában elhunyt matrózt és kapitányt az eddigi információk szerint 12 hajó kíséri utolsó útjára. Ám mivel a jelentkezések folyamatosan érkeznek, várhatóan nő még a hajók száma.



A búcsúztató során katonai tiszteletadás mellett helyezik el P. János matróz, volt mélységi felderítő tiszt urnáját a Dunába. L. Lászlótól a család és a barátok a hajós búcsúztatással búcsúznak, hamvait pedig később helyezik el szűk körben a család által kiválasztott helyen.



A hajók várhatóan 11.30 és 12.00 óra között adnak majd le közös kürtjelet, amikor is mindenki a vízbe szórhatja a magával hozott szirmokat.



A Magyar Nemzet arra is emlékeztetett, hogy pénteken a legmagasabb szakmai kitüntetést adták át a Magyar Sport Házában a Hableány és a bent rekedt áldozatok kiemelése során életüket is kockáztató ipari mentőbúvároknak. Az ünnepi ceremónián a sportállamtitkárság, a TEK, a katasztrófavédelem, a vízimentők, a polgári védelem és a tűzoltóság/honvédség, a Honvédelmi Sportszövetség, továbbá a Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetsége is képviseltette magát.



