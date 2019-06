Június közepétől jön a nyári menetrend a vasúton

Június 15-től indul a balatoni turisztikai szezonhoz igazodó nyári menetrend - közölte a MÁV-Start hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, június 15. és augusztus 25. között korszerű, légkondicionált motorvonatok, InterCity-kocsik, étkezőkocsik, hétvégén plusz vonatok, kerékpárszállítási lehetőség várja az utazókat.



A tavalyi évhez képest a menetrendi kínálat tovább bővült, a vonatok nagyobb kapacitással közlekednek, és egyéb fejlesztések is megvalósulnak.



A Balaton expresszeken étkezőkocsik lesznek, új "fürdős" vonatpár közlekedik hétvégén Budapest és Siófok között a strandolni vágyók igényeit kiszolgálva, amely csak a Velencei-tó és a Balaton partján lévő állomásokon és megállóhelyeken áll meg. Ezeken nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is lesz.



Budapest és Tapolca között naponta kétóránként Kék Hullám sebesvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg, Balatonfüred és Tapolca között pedig minden állomáson és megállóhelyen.



Légkondicionált InterCity kocsi is közlekedik majd, melyben wifi és a legtöbb kocsiban konnektorok is rendelkezésre állnak. A Kék Hullámokon 16 darab kerékpár szállítható, ezért a kerékpárhelyjegy váltása kötelező a kerékpárjegy mellé. A Kék Hullámmal lehet a leggyorsabban Balatonfüredre érni, az út 1 óra 52 perc Kelenföldről.



A tavaly nyári utasszámok azt mutatják, hogy beváltak az elmúlt évek pálya- és járműfejlesztései, a menetrendi reform, és az értékesítési újdonságok. A 2018-as nyári szezonban a Balatonhoz vagy onnan vissza, illetve a tóparti állomások között 1 millió 557 ezren utaztak vonattal, 120 ezerrel többen, mint egy évvel korábban - áll a közleményben.



Bizonyos balatoni vasútállomások utasforgalma akár meg is tízszereződhet nyaranta, a legtöbb állomáson pedig az előző, 2018-es turisztikai idényhez képest is nőtt az utasforgalom.



Siófok vezeti a legforgalmasabb állomások listáját, 318 ezer utas érkezett vagy indult innen. Fonyódon 127 ezres, Zamárdin 136 ezres, a Balatonfüreden 124 ezres, Balatonlellén 110 ezres, Keszthelyen 101 ezres utasforgalmat mértek a 2018-as nyári szezonban.