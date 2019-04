Kampány indul a vezetés közbeni mobilozás visszaszorításáért

Kampányt indít a vezetés közbeni mobilhasználat visszaszorításáért az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága (OBB) és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. - jelentették be szerdán Budapesten.



Szombat Tamás, az Aegon vezérigazgató-helyettese azt mondta, online kutatásukban a megkérdezettek negyven százaléka válaszolta, hogy rendszeresen használ mobilt vezetés közben. Tízből nyolcan pedig ismernek olyan sofőrt, aki a volánnál ülve is rendszeresen használja - kézben tartva - a telefonját. A jelenség a megkérdezett nők harmadára, a férfiak felére jellemző, és a városiak között gyakoribb, mint a kistelepülésen élők körében - közölte.



Városban 3-5 másodperc alatt 50-70, autópályán akár 200 métert is megtesz az autó, azaz egy üzenet elolvasása ennyi vakvezetést jelent - tette hozzá.



Hangsúlyozta, a megkérdezettek 93 százalék tisztában van a vezetés közbeni mobilozás veszélyeivel.



A felmérés szerint az üzenetküldés és a közösségimédia-használat főleg a 19-39 éves korosztályra, a vezetés közbeni e-mailezés pedig a 30-39 évesekre jellemző.



A kampányban a veszélyekre humoristák által készített rövid videókkal hívják fel a figyelmet. Emellett körútra indulnak egy virtuálisvalóság-játékkal, amelyben városi vezetés közben figyelni kell a mobilra érkező értesítésekre is. A játék célja, hogy bemutassa, mennyiféle veszélyt képtelen elhárítani az ember, ha vezetés közben a telefonját nyomogatja - mondta Szombat Tamás.



Óberling József, az OBB ügyvezető elnöke úgy fogalmazott, hogy a telefon megkönnyíti az életet, de vezetés közben nem a barátunk, mert ha nem figyelünk, az életünkre törhet. A mobilozó vezető nemcsak a saját életét, hanem a környezetében élőkét is veszélyezteti - hangsúlyozta.



Az ügyvezető elnök kérdésre válaszolva azt mondta, a telefonhasználat miatt okozott balesetek számát nem lehet meghatározni, mert akkor sem lehet rábizonyítani a vezetőkre, ha egyértelmű, hogy a baleset bekövetkeztekor mással foglalkoztak.



Reményiné Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője arról beszélt, segíteni kell a fiatalokat, hogy reálisan fel tudják mérni a kockázatokat, és tudatos döntést tudjanak hozni. Ezt azonban nehéz elvárni, ha a szülőktől nem látják, hogy ez fontos lenne - tette hozzá.