Kásler: számos intézkedés történt az ápolók helyzetének javításáért

Az egészségügyi ellátórendszer legfontosabb szereplői az ápolók, és az elmúlt időszakban számos intézkedést tett a kormány helyzetük javításáért - hangoztatta az emberi erőforrások minisztere hétfőn Budapesten újságírók előtt. Kásler Miklós a magyar ápolók napjához, február 19-éhez kapcsolódóan kiemelte az intézkedések közül a béremelést, a lakhatási körülményeik javítását célzó lépéseket és az igénybe vehető ösztöndíjat.Az eddigi és jövőbeni intézkedésekről beszámolva a tárcavezető elmondta, hogy az egészségügyi szakdolgozók, a védőnők és a nem egészségügyi felsőfokú végzettségű dolgozók béremelése folytatódik.Eszerint a négylépcsős béremelés során ebben az évben 8 százalékos, jövő januárban 14 százalékos, novemberben 20 százalékos, majd 2022-ben további 30 százalékos béremelésben részesülnek - ismertette. Hangsúlyozta, így 2016-2022 között a szakdolgozók alapbére 163 százalékkal nő, 2019-2022 között 72 százalékos lesz a béremelés mértéke.Kásler Miklós szerint azonban nemcsak a béremelés fontos a megbecsültséghez, hanem például a lakhatási körülmények javítása is. Ezért a következő időszakban 8,5 milliárd forintot költ a kormány nővérszállók felújítására, komfortosabbá tételére, illetve újak építésére - fűzte hozzá.Az ország tizenhárom megyéjét érintő beruházások közül kiemelte Szombathelyet, Kaposvárt, Kecskemétet és Nyíregyházát, ahol új nővérszálló fog épülni.Kásler Miklós beszélt az ápolók számára kiírt Mihalicza-ösztöndíjról is. Mint mondta, erre a felsőoktatási alapképzésben tanulók pályázhatnak, és szemeszterenként 320 ezer forint elnyerhető támogatáshoz juthatnak. A pályázat egyik feltétele, hogy meg kell szerezni a BSc fokozatot, és az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az alapképzés befejezését követő öt évből legalább kettőt közfinanszírozott egészségügyi ellátónál dolgozik.Arra a kérdésre, hogy elengedő-e a szakdolgozói létszám, és megbecsültnek érzi-e az ápolókat, a miniszter azt válaszolta: jelentős béremelések történtek a magyar egészségügyi ágazatban, de nem biztos, hogy belátható időn belül "utol tudjuk érni a nyugat-európai országok bérszintjét". Kásler Miklós hozzátette: a múlt héten tették közzé az üres álláshelyek számáról szóló dokumentumot, amelyből az a kedvező tendencia látszik, hogy 20-30 százalékkal több orvos dolgozik most, mint tíz éve, és hasonló a helyzet az ápolók esetében is.A tárcavezető szerint az ápolói létszám elegendő a magyar betegek ellátásához, a szakembergárda megtartásához szükséges lépések "az utolsó pillanatban, de határozottan megtörténtek".A sajtótájékoztatón a magyarországi családvédelmi akcióterv legújabb intézkedéseit ért külföldi kritikára reagálva Kásler Miklós kijelentette: az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó területeken olyan intézkedéseket terveznek, amelyek Magyarország történetében páratlanok."Az élet központja az ember, és az emberélet továbbvitele a család és a gyermek" - fogalmazott. "Ha olyan körülmények közé kerülnek a fiatalok, hogy családot tudnak alapítani, és az élet értelme, a gyermek megszületik, ennek minden jóérzésű ember örül" - tette hozzá a miniszter.