Kerékpáros turisztikai fejlesztés indul a Balatonnál

Egész évben szolgáltatásokat és programokat kínáló kerékpáros turisztikai fejlesztések indulnak a Balaton térségében új útvonalak és kiszolgáló létesítmények kialakításával - közölte a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke a program pénteki, keszthelyi nyitórendezvényén.



Princzinger Péter az 1,2 milliárd forintos támogatású programról elmondta: a balatoni kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztésének keretében a Balaton háttértelepüléseit is érintő kerékpárutakat jelölnek ki, pihenőhelyeket és szolgáltató létesítményeket alakítanak ki. A 2020 végén záruló program révén teljes értékű tavaszi és őszi turisztikai kínálatot kívánnak nyújtani, de téli elfoglaltságokat is kínálnának, amelyekről hatnyelvű tájékoztatást is nyújtanának.



A kerékpáros szövetség elnöke felidézte: kormányzati cél, hogy Magyarország 2030-ra Európa legélhetőbb, legegészségesebb országa legyen, amiben szerepe van a turisztikai szektornak, azon belül pedig a kerékpáros turizmusnak. A Balaton esetében is az az elképzelés, hogy "365 napos desztináció" legyen, ne csak a hathetes nyári szezonra koncentrálódjon a turizmus.



A most induló balatoni projekt keretében feltérképezik és kijelölik a Balaton térségében - a meglévő 206 kilométeres bringakörúton kívül - a további, várhatóan mintegy 600 kilométernyi kerékpározható útvonalat. Ezek összekapcsolásával egy nagyjából 350 kilométeres "Nagy-Balaton" körutat is kialakítanak a háttértelepülések, az ott lévő szállások, szolgáltatások bekapcsolásával.



Három kiemelt szolgáltatóközpontot, valamint 100 pihenőhelyet alakítanak ki, továbbá egy készülő adatbázis segítségével hatnyelvű tájékoztatóanyagokat és webes alkalmazást is készítenek a kerékpáros turisták számára. A megvalósításban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány is partner - sorolta Princzinger Péter.



Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy korábban 13 szakmai szervezet írt alá szerződést ennek a projektnek a megvalósítására. Hozzátette, hogy három kiemelt helye lesz a szolgáltatásoknak, így Keszthely mellett Balatonfüreden és Balatonföldváron alakítják ki a főbb központokat.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)