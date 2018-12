Két nap alatt 51 tüntetőt állított elő a rendőrség Budapesten

A szerdai és a csütörtöki budapesti utcai demonstrációk miatt összesen 51 embert állított elő a rendőrség - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken az MTI érdeklődésére.



A tájékoztatás szerint a szerdai demonstráció nyomán 35 embert állított elő bűncselekmény gyanúja miatt a hatóság, közülük 13-at őrizetbe is vettek.



A csütörtöki tüntetés napján 16 embert állítottak elő. Egy embert szabálysértés, további 15-öt bűncselekmény gyanúja miatt.



Arról is beszámoltak, hogy az első napon kilenc, a második napon öt rendőr sérült meg, illetve nyolc, a rendőrség által használt autót is megrongáltak a tüntetők.