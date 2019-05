Kétszázötvenféle sörkülönlegesség a Belvárosi Sörfesztiválon

A rendezvény idén hat napon keresztül várja a különleges sörökre és az igényes gasztronómiai élményekre vágyókat - áll a szervezők közleményében. A fesztivál egyik legfontosabb célja, hogy a bemutassa a közönségnek a magyar készítőket és a legjobb magyar söröket.



A színpadon egész nap fiatal magyar zenekarok és előadók lépnek fel. A rendezvény újdonsága, hogy a First Craft Beer kisüzemi sörfőzdével és a látogatókkal együttműködve idén először készítik el a fesztivál saját sörét is. A szervezők május 13-ig várják a közönség által kitöltött online űrlapokat, amelyeken bárki bejelölheti, számára milyen az ideális sör.



A szavazók meghatározhatják milyen legyen az ital alkoholtartalma, színe, de még arról is szavazhatnak, hogy erősebben vagy enyhébben komlózott, láger vagy ale típusú sört innának szívesebben. A kérdőívre érkezett válaszok összesítése után a főzdében azonnal megkezdődik a Belvárosi Sörfesztivál 2019-es sörének az elkészítése, hogy a rendezvény megnyitóján már meg lehessen kóstolni. A kérdőív a fesztivál honlapján érhető el. A tavalyi programon mintegy százezer látogató vett részt, akik 150 ezernél is több korsó sört fogyasztottak el.