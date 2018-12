Kevesebb mint 100 kilométert vonatozik? Vasárnaptól csak 4 órán át lesz érvényes a jegye

December 9-től a 100 kilométernél rövidebb utazásra szóló vasúti menetjegyek csupán 4 órán át lesznek érvényesek, illetve lehetőség nyílik a menetjegyek cseréjére is - közölte a MÁV-Start hétfőn az MTI-vel.



A MÁV-Start üzletszabályzatának változása a december 9-i menetrendváltáskor lép életbe.



A jegyek érvényességére vonatkozó új szabályozást a vasúttársaság azzal indokolta, hogy sokan visszaéltek a 100 kilométernél rövidebb távolságra, az egy útra szóló, nem kezelt jegyek visszatérítésének lehetőségével, különösen a budapesti elővárosi közlekedésben.



Az új szabályok szerint december 9-től a 100 kilométer alatti menetjegyek árának a visszatérítését az érvényességük kezdete után csak a jegyeken feltüntetett kiindulási állomáson lehet majd kérni. A december 8-ig elővételben megváltott jegyek a régi szabályok szerint használhatóak fel, azaz hosszabb ideig érvényesek, de visszaváltásuknál már az új szabályok szerint kell eljárni - hívták fel a figyelmet.



További változás, hogy amennyiben az utas nem tudja jegyét az eredetileg tervezett időpontban felhasználni, kérheti annak cseréjét, ebben az esetben nem számítanak fel kezelési költséget. A legfeljebb 100 kilométer távolságra kiadott menetjegy az érvényességi idején belül - azaz a megvásárlástól számítva 4 órán belül - a jegyen feltüntetett kiindulási állomáson cserélhető. A 100 kilométernél hosszabb távolságra kiadott menetjegyek cseréjét a menetjegy érvénytartamának legfeljebb első napjáig lehet kérni.



Közölték azt is, hogy az e-vonatjegy kizárólag az internetes jegyértékesítési felületen, illetve a Vonatinfó alkalmazásban, online váltható vissza, az érvényesség megkezdése előtt legkésőbb 1 órával. Az online visszaváltásnál a MÁV-Start a pénztárihoz képest kedvezőbb mértékű kezelési költséget számít fel. A üzletszabályzat változása érinti az utazásról való lemondás, illetve a kerékpár, a kézipoggyász és az élőállat szállításának szabályait is. A változásokról bővebb tájékoztatás kérhető a pénztárosoktól, a jegyvizsgálóktól és a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatán a +36 (1) 349 49 49-es telefonszámon.