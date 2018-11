Kevesebb pénzbehajtás indult idén, mint tavaly

Sokkal kevesebb pénzbehajtás indult a tavalyinál - írta keddi számában a Magyar Idők.



A cikk szerint a munkahelyek emelkedő száma és a fizetések növekedése kezd meglátszani a pénzbehajtási statisztikán is. Az év első kilenc hónapjában 50 ezerrel kevesebb eljárás vette kezdetét, mint tavaly ugyanennyi idő alatt - közölték, hozzátéve: közműtartozások ezzel együtt is nagyobb mennyiségben akadtak, a hitelkártya-adósságok viszont mintha eltűntek volna.



Míg az elmúlt években folyamatosan emelkedett azoknak az eljárásoknak a száma, amelyeket a hitelezők kezdeményeztek nem fizető adósaik ellen, addig idén jelentős csökkenés következett be.



A lap a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától (MOKK) megtudta, hogy január és szeptember között nagyjából 350 ezer alkalommal kérték a különféle cégek és magánszemélyek, hogy a közjegyzők állítsák ki a pénzbehajtás megkezdéséhez szükséges fizetési meghagyást.



Az elmúlt év azonos időszakában több mint 400 ezer eljárást kezdeményeztek. A mérséklődés markáns, nagyjából 12 százalékos - jegyezték meg.



A visszaesés lehetséges okairól a Magyar Idők a MOKK elnökénél érdeklődött. Tóth Ádám megemlítette, hogy mindig elképzelhetőek rövidebb ideig tartó kilengések, az esetszám markáns mérséklődése azonban ezzel együtt is arra utalhat, hogy javul a lakosság anyagi helyzete.



Tóth Ádám közölte, hogy az ügyek több mint felében - a korábbi évekhez hasonlóan - idén is a közműcégek fordultak a közjegyzőkhöz. A kiegyenlítetlen víz-, villany-, gázszámlák mellett a távközlési cégek követelései szintén rendszeresek voltak, valamint felbukkantak például a parkolási elmaradások és a tömegközlekedési bliccelésekből fakadó tartozások is.



A MOKK elnöke hangsúlyozta, hogy ha valaki egy összeget nem tud időben befizetni, akkor az a leginkább célravezető, ha a súlyosabb következmények elkerüléséért jelzi helyzetét a hitelezőnek, és részletfizetést vagy fizetési halasztást kér.