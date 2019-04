Kezdődik a szúnyogirtás

A héten megkezdődik az országos szúnyoggyérítési program - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-t.Mukics Dániel közölte: első lépésként a Balaton térségében, a Körösök mentén és a Duna alsó szakaszán kezdik meg a védekezést biológiai eljárással.A munkálatok megkezdése a csapadékossá váló időjárás, így az élőhelyek bővülése miatt vált sürgetővé - fűzte hozzá.Elmondta: a héten 2200 hektárnyi vízfelületet kezelnek.A biológiai eljárás során egy baktérium által termelt, fehérjetartalmú folyadékot juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyein a vízbe. A szer kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ám ártalmatlan minden más élőlényre.Később kémiai anyagok permetezésével is folytatják a szúnyoggyérítést.A kémiai szúnyoggyérítés kezdetétől folyamatosan közzéteszik a katasztrófavédelem honlapján (), hogy melyik napon, melyik településen permeteznek - közölte Mukics Dániel.A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy a lakosság a ház körüli tenyészhelyek felszámolásával is sokat tehet a szúnyogok számának csökkentése érdekében; a vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban ugyanis ezerszámra fejlődhetnek lárvák.A ház körül javasolt teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatót készített, amely aweboldalon érhető el.