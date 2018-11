Kilenc hónap alatt 1,8 milliárdnyi illegális dohányárut foglalt le a NAV

Kilenc hónap alatt 1,8 milliárd forintot érő dohányárut vont ki a feketepiacról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - írja szerdai számában a Magyar Idők.



Továbbra is árgus szemekkel fürkészik a zöldhatárt, és körültekintően vizsgálják át a magyar átkelőkhöz érkező járműveket a NAV munkatársai. Egyebek mellett csempész-cigarettát és más dohányárut keresnek. A kutakodásnak a legfrissebb adatok szerint meg is van a maga eredménye: január eleje és szeptember vége között 34 millió szál cigarettát vontak ki a feketepiacról a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók, a tetemes mennyiség együttes értéke jócskán túllépte a másfél milliárd forintot. Finomra vágott és más fogyasztási dohányból is bőséges tételre bukkant a hivatal, a lefoglalt 8,5 tonna semmiképpen sem nevezhető csekélynek. A feketepiacról kivont fogyasztási dohány értéke megközelítette a negyedmilliárd forintot.



Mint azt Leopold Róberttől, a NAV jövedéki ügyekkel foglalkozó szóvivőjétől a Magyar Idők megtudta, az utóbbi időben többször is az úgynevezett serpák tevékenysége adott feladatot a hatóságnak. Serpának a zsargonban azokat a személyeket nevezik, akik gyalog hozzák át a zöldhatáron az illegális árut. Az illetők - némiképp hasonlóan a hegymászókat segítő kísérőkhöz, hegyi emberekhez - a hátukra vesznek fel hatalmas kartonokat, ezekben pedig nagyobb mennyiségű cigaretta is elfér.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)