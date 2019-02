Kisbabája mellett ölték meg a 27 éves anyát Kajárpécen - az apa a gyilkos, beismerő vallomást tett

A kihallgatás során a gyanúsított beismerte a tettét és elmondta, hogy néhány napja tért haza külföldi munkahelyéről. Azóta többször is meglátogatta korábbi élettársát - aki Kajárpécre költözött közös gyermekükkel - mert szerette volna rendezni megromlott kapcsolatukat.Vasárnapi látogatása során veszekedést követően bántalmazni kezdte a 27 éves nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A bűncselekmény elkövetése után a lakásban magára hagyta közös gyermeküket az áldozattal. A nyomozók végül győri lakása közelében, az utcán fogták el az elkövetőt.A megyei rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 2019. február 26-án előterjesztést tesz Cs. G. Márton letartóztatásának indítványozására.

Érthetetlen, szörnyű gyilkosság helyszíne volt a Győr melletti Kajárpéc. Egy 27 éves fiatal nő, Piroska az áldozat, akit gyilkosa – úgy tudjuk – nyakon szúrt. Alig egy-két hete élt abban a házban, ahol a tragédia történt, albérlőként lakott ott kicsi gyermekével. A kislány egyelőre meg nem erősített hírek szerint bent volt a házban, de őt nem bántották. A nagymamájához került hétfőn napközben.A rendőrségre hétfő délelőtt tíz óra előtt néhány perccel érkezett bejelentés, hogy a Fő utca egyik házában holtan találtak egy fiatal nőt. A bejelentő az ingatlan tulajdonosa volt, nála élt – albérlőként – az áldozat. A faluban ismerős volt a 27 éves anya, de még inkább az ő édesanyja, aki tősgyökeres kajárpéci lakos. A lánya is itt nőtt fel, de aztán Győrbe költözött. Alig egy-két hete jött vissza a faluba, s bérelte ki kislányával együtt ezt a bizonyos Fő utcai ingatlant.A szomszédban lakó Szalay Sándorné szörnyülködve mondja, hogy

édes istenem, meg is halt a lány",

nem hallott ő semmit, mondja, csak amikor hívták telefonon, hogy mi ez a sok rendőrautó és mentő a házuk előtt. Nem az ő házukhoz jöttek, csak a konvoj így tudott leparkolni: ezért álltak meg az ő ablakuk előtt is. Elmondása szerint olyan rövid ideje éltek itt a szomszédban az új lakók, hogy még csak nem is látta a kicsi babát; csak annyit tud, hogy az édesanya gyermekével jött vissza Kajárpécre. Többen mondják, szakítás után költözött haza Piroska Győrből a faluba.Bármi is történt a házban, az csendben zajlott, a szomszédok nem hallottak semmit. A babát nem bántotta Piroska gyilkosa, s a faluban azt beszélték, hogy a nagymamája – azt követően, hogy értesült a történtekről – azonnal hazavitte magához. Közel él ahhoz a házhoz, amit lánya is bérelt, kerestük az otthonában, de a kopogtatást követően egyértelművé tette, hogy most nem képes nyilatkozni.Órákon át helyszíneltek a rendőrök, mindenekelőtt azt kellett először tisztázniuk, hogy idegenkezűség okozta-e a halált. Az áldozatot (úgy tudjuk) nyakon szúrták, az öngyilkosság ilyen módja nem jellemző, így keresni kezdték rögtön a lehetséges elkövetőt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtés eredményeként két órán belül elfogtak egy 29 éves győri férfit, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével"

– adta ki délután a rendőrség, tehát úgy tűnik, megvan a gyilkos.A kihallgatása – őrizetbe vétele mellett – lapzártánkkor is tartott, többek közt a miértre várják a választ a nyomozók. Kiderül nyilván az is, hogy valóban a szerelemféltés volt-e a mozgatórugója a történteknek, s hogy a kicsi babának a gyilkossággal gyanúsított, szintén még nagyon fiatal férfi-e az apja.Hétfő este prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos-igazgatója elmondta: a kisbabát beszállították hozzájuk, ahol alaposan kivizsgálták, s mivel semmilyen sérülést nem találtak, hazaengedték a nagymamához.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széleskörű adatgyűjtés eredményeként két órán belül elfogtak egy 29 éves győri férfit, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. Kihallgatása - őrizetbe vétele mellett - folyamatban van - tájékoztatott a rendőrség.



A gyanúsított vélhetően az a férfi, akivel a közelmúltban véget ért Piroska kapcsolata.

A tragédia helyszíne. Fotó: Bertleff András.

Prof. Oláh Attila, a győri Petz-kórház orvos igazgatója a Kisalföldnek elmondta, hogy a tíz hónapos kisbabát alaposan átvizsgálták, de szerencsére kiderült, hogy semmilyen sérülést nem szenvedett el, így hétfő este haza is engedték a nagymamához.Úgy tudjuk, hogy szerelemféltés állhat a gyilkosság hátterében.Úgy tudjuk, a gyilkosa nyakon szúrta Piroskát. A fiatal nő visszaköltözésének oka az is lehet - tudtuk meg a helyiektől -, hogy kapcsolata véget ért valakivel. Hogy ez összefüggésben van-e a gyilkossággal, arra remélhetőleg hamarosan választ kapunk.