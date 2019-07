Kocsis: a Fideszben van erő és bátorság a liberálisokkal szembeni küzdelemre

A Fidesz készen áll a liberálisokkal szembeni küzdelemre - nyilatkozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton az MTI-nek. A kormánypárti politikus az Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédét kommentáló ellenzéki pártokra reagálva úgy összegzett: azért kell szembefordulni a liberális ellenzékkel, mert nem a magyar családok, hanem a külföldiek érdekeit képviselik Magyarországon. Betelepítenék a bevándorlókat, újra eladnák a közműcégeket a külföldieknek, megemelnék a rezsiköltségeket és a brüsszeli bürokrácia érdekeit szolgálnák itthon - sorolta. Kocsis Máté kijelentette: a Fidesz készen áll a liberálisokkal szembeni küzdelemre. "Van kellő erőnk és bátorságunk, hogy megvívjuk az előttünk álló csatákat a keresztény szabadságért, Magyarországért, és az eddigi eredmények megvédésért" - szögezte le. A frakcióvezető értékelése szerint az ellenzéki nyilatkozatok két dolgot is egyértelművé tettek. Egyrészt azt, hogy az ellenzéknek nincs komolyan vehető jövőképe Magyarországról. Másrészt szolgai módon követik és védik azt a liberális, bevándorláspárti politikát, amely az elmúlt években folyamatosan támadta Magyarországot - fejtette ki. "Mai reakcióik ismét bizonyították, hogy az ország megvédésében és megerősítésében rájuk nem lehet számítani" - mutatott rá a fideszes politikus.Orbán Viktor miniszterelnök vagy hazudik, vagy nem érti a világot, amikor azt állítja, hogy az vagy keresztény, vagy liberális - jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) frakciószóvivője, Gréczy Zsolt szombaton budapesti sajtótájékoztatóján. Gyurcsány Ferenc pártelnök a közösségi oldalán pedig úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök "évtizedes harca semmi másról nem szól, minthogy az állandó fenyegetettség érzését keltve saját, diktatórikus hatalma alá terelje a magyarokat". Gréczy Zsolt a kormányfő tusványosi beszédére reagálva arról beszélt, hogy Orbán Viktor vélekedésével ellentétben "az egyéni szabadság és a nemzet megmaradása, Európa megerősítése" nem állnak szemben egymással. Liberális demokráciát működtetni annyit jelent, elfogadom, hogy bárki dönthet a saját sorsáról, szokásairól, érzéseiről, meggyőződéséről, hitéről. A liberális jogállam tiszteli és erősíti a nemzetek összetartozását, nem lebontani, hanem erősíteni kívánja a nemzetek közös Európáját - mondta az ellenzéki politikus. Gréczy Zsolt szerint Orbán Viktor évtizedes harca a saját maga által kreált ellenségeivel, nem szól másról, minthogy az állandó fenyegetettség érzését keltse a magyarokban, hogy diktatórikus hatalmát kiteljesítse. "Szabadság vagy Orbán?; "Európa vagy Orbán?", még inkább ezek a kérdések a kormányfő szombati beszéde után - mondta Gréczy Zsolt, aki szerint kérdés az is, hogy felszabadult, magabiztos nemzet lesz-e a magyar, vagy egy reszkető és állandó félelemtől elgyötört közösség. Kijelentette: Orbán Viktor és a DK a világ minden lényeges kérdésében szemben áll egymással, mert a "történelem két teljesen eltérő útján" járnak. A DK az erős, szabad, egységes Európát kínálja, amelyben szabadon lehet élni - mondta Gréczy Zsolt.



Liberálisok: A Magyar Liberális Párt (Liberálisok) szerint Magyarország biztató pályáját Orbán Viktor miniszterelnök fenyegeti a legjobban, aki "továbbra is a bezárkózás, a lemaradás, a félelem és gyűlölet politikáját folytatja". Az ellenzéki párt szombaton, az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált a kormányfő tusnádfürdői beszédére, amelyben Orbán Viktor egyebek mellett hangsúlyozta, a tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis "demokrácia igen, liberalizmus nem". A Liberálisok szerint a miniszterelnök az "ország valódi problémái helyett továbbra is a migrációval, a liberalizmussal, Soros Györggyel és az Európai Unióval ijesztgeti a magyarokat". Orbán Viktor nem beszél arról, hogy kormányának minden igyekezete ellenére tovább csökken Magyarország népessége, mert az emberek százezrével hagyják el az országot a Fidesz szabadságellenes politikája miatt - fogalmaznak. Kiemelték, Magyarország függetlenségére és önállóságára "nem Európa, hanem Orbán és politikája jelenti az igazi veszélyt". "A szabad sajtó megszállása, a demokratikus intézmények fideszes komisszárokkal való felöltése súlyos csapás hazánkra nézve" - tették hozzá.

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselője szerint semmi más nem történt Tusnádfürdőn, minthogy Orbán Viktor miniszterelnök sikertelenül próbálta megindokolni, hogy "miért épített ki az elmúlt években egy erőszakos, tolvaj maffiaállamot Magyarországon". A szocialista politikus szombaton, az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált a kormányfő beszédére, amelyben Orbán Viktor egyebek mellett hangsúlyozta, a tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis "demokrácia igen, liberalizmus nem". Ujhelyi István úgy fogalmazott, a miniszterelnök "zavaros ideológiai magyarázata nem tudta elfedni családja és baráti köre elképesztő meggazdagodását, a hazai egészségügy életveszélyes állapotát, az oktatási rendszer tudatos leépítését, a nemzet érdekeinek piszkos pénzekért történő kiárusítását". "Orbán Viktor világos harcot hirdetett az MSZP által képviselt szociális Európával szemben, vállaltan semmibe véve ezzel a dolgozó magyar emberek hétköznapi problémáit és személyes fizikai, valamint anyagi biztonságát" - fejtette ki a brüsszeli politikus.



Jobbik: A Jobbik szerint Orbán Viktor miniszterelnök "szó szerint a nemzet mészárosa lett", akit "csak a saját hatalmi tébolya érdekel, és ennek oltárán kész feláldozni Magyarországot is" - közölte Jakab Péter, az ellenzéki párt frakcióvezetője szombaton az MTI-vel. A politikus közleményében a kormányfő tusnádfürdői beszédére reagált, amelyben Orbán Viktor egyebek mellett hangsúlyozta, a tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis "demokrácia igen, liberalizmus nem". Jakab Péter szerint a miniszterelnök "Európában belerúgott a saját szövetségeseibe is, csak azért, hogy itthon szabadságharcost játszhasson, közben visszavezette Magyarországot az oroszok ölelésébe, ahonnan 30 éve szabadulni akartunk". Kiemelte, Orbán Viktor a "magyarokat az unió egyik legszegényebb nemzetévé tette, béremelés helyett pedig most már százezres nagyságrendben telepít be gazdasági bevándorlókat az elüldözött magyarok helyére". "Azok a honfitársaink pedig, akik itt maradnak, jó eséllyel a szétvert egészségügy áldozatai lesznek, ahol évente 24 ezer ember hal meg a nem megfelelő ellátás miatt" - tette hozzá. A Jobbik képviselőcsoportjának vezetője szerint "ideje, hogy az őszi önkormányzati választáson Magyarország is beáldozza végre a Fideszt, különben 15 év múlva Magyarország nem az Európai Unió része lesz, hanem orosz gyarmat, egy Orbán nevű orosz helytartóval".



Párbeszéd: Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt szerint Budapest az őszi önkormányzati voksoláson Orbán Viktor miniszterelnök "lejárt és unalmas szlogenjei" helyett a szabadságot és a változást választja majd. A Párbeszéd társelnöke szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált a kormányfő tusnádfürdői beszédére, amelyben Orbán Viktor egyebek mellett hangsúlyozta: a tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis "demokrácia igen, liberalizmus nem". Karácsony Gergely úgy fogalmazott: alig több mint 70 nap múlva az emberek véleményt mondhatnak majd, hogy a "megfáradt tusványosi harcoskodást és annak képviselőit vagy egy új, lendületes, szabad és tisztességes Magyarországot szeretnének-e". Az ellenzéki politikus a kormányfői beszéd legfontosabb körülményének azt nevezte, hogy abban nem volt szó a klímaváltozásról, a "mindannyiunkat fenyegető legnagyobb veszélyről, arról, amiről az egész világ beszél". Kiemelte, hogy a klímaváltozás, a hőhullámok, a légszennyezettség már emberéleteket követel Magyarországon, Budapesten is. Zugló polgármestere kitért arra is, hogy az "állandó orbáni harcoskodás" önzéssel, áldozatokkal és rombolással jár. Karácsony Gergely szerint Orbán Viktor az illiberális állam fogalmát akkor töltötte meg tartalommal, amikor "szétverte a liberális demokrácia értékeit, úgyis mint jogállam, jog- és esélyegyenlőség, független igazságszolgáltatás, tisztességes választás". Az ellenzéki főpolgármester-jelölt megjegyezte továbbá, hogy a jelző nélküli szabadságban hisz meggyőződéssel. "Mert a jelzőkből előbb-utóbb korlátozás és kirekesztés lesz, de a szabadság nem lehet keveseké, csakis mindenkié" - fogalmazott.