Kocsis: a magyar embereknek joga van tudni a brüsszeli bevándorláspárti tervekről

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

A brüsszeli bürokraták asztalai tele vannak olyan tervekkel, amelyek - "a Soros-tervnek megfelelően" - bevándorlókontinenssé tennék Európát, a magyar embereknek joga van tudni ezekről - mondta Kocsis Máté , a Fidesz frakcióvezetője a kormánypárti képviselőcsoportok kihelyezett ülésének helyszínén, Balatonalmádiban.Ezeket a javaslatokat - így a kötelező kvótát, a határvédelem jogának gyengítését, a migránsvízum bevezetését, a migrációt segítő Soros-szervezetek támogatásának megháromszorozását, a gazdasági migráció legalizálását és a nem bevándorláspárti országok megbüntetését - a Fidesz-KDNP elutasítja - jelentette ki a sajtótájékoztatón a politikus, hozzátéve azt is, hogy szerintük ezek olyan húsbavágó tervek, amelyekről minden magyarnak tudnia kell.Mindenkinek joga van ugyanis ahhoz, hogy tudja, mit akar Brüsszel - fogalmazott.A Fidesz-KDNP szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nemzeti határok, kultúra, valamint szokások védelmére."Egyenrangú nemzetek együttműködésén alapuló Európában szeretnénk élni" - mondta, úgy összegezve a migrációs álláspontjukat: "Európa maradjon az európaiaké, kerítéssel védjük a határainkat!""Minden ember védi a házát kerítéssel, és nem azért, mert a kerítésen kívül lévőket gyűlöli, hanem azért, mert a kerítésen belül lévőket szereti" - fogalmazott.Kocsis Máté az európai parlamenti választás tétjének nevezte, hogy azok a pártok és vezetők legyenek többségben az EU-ban, akik nem akarnak több migrációt, akik nem bevándorláspártiak és akik nem támogatják a Soros György által megfogalmazott elképzeléseket.Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője a tanácskozás napirendjén szintén szereplő családvédelmi akciótervről beszélt, hangsúlyozva: az nem csupán a családokat segíti, hanem a demográfiai helyzetet is javítja.A kormánypártok a családvédelem, nem pedig a bevándorlás pártján állnak - mondta, megdöbbentőnek nevezve ezzel kapcsolatban a svéd szociális miniszter és a BBC szakértőjének nyilatkozatát, akik bevándorlással oldanák meg a demográfiai problémákat.Kocsis Máté azt közölte a családvédelmi akciótervről, hogy várhatóan négy törvényt érint majd a kormányzati javaslatcsomag. Módosulni fog a költségvetési és az egészségbiztosítási törvény, a munka törvénykönyve, valamint az adótörvények, a módosítási indítványokat pedig rövidesen, akár még februárban benyújthatják.A Kétfarkú Kutya Pártnak a családvédelmi akcióterven való viccelődését ízléstelennek, az édesanyákkal szemben bántónak minősítette.Kiemelte továbbá: az ország gazdasági lehetőségei megengedik a családvédelmi akciótervet.Ezzel kapcsolatban megjegyezte azt is, még a nyári szünet előtt készülnek elfogadni a jövő évi költségvetést. Így az Országgyűlés június 15. - a rendes ülésszak vége - után várhatóan még közel egy hónapig dolgozni fog - mondta Kocsis Máté.Arra a kérdésre, hogy mire számítanak az ellenzék részéről a tavaszi ülésszak első napján, a Fidesz frakcióvezetője azt válaszolta: a Fidesz-KDNP az ország kormányzásával akar foglalkozni a parlamentben, és nem fog felülni az ellenzék esetleges provokációjának.A politikus egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a parlamenti fegyelmi ügyek jogkövetkezményeit szigorítani kell, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez hasonlóan ő is kevesellte a tavaly december 12-i parlamenti ülésnap eseményei miatt az ellenzéki képviselőkre kirótt pénzbüntetést.Kocsis Mátét megkérdezték arról a kiszivárgott hangfelvételről is, amelyen a Jobbik médiatanácsadója "far-hát kommandónak" nevezte azokat a nyugdíjasokat, akik a közösségi oldalakon politikai véleményt nyilvánítanak.A kormánypárti politikus azt felelte: nem ez az első eset, amikor a Jobbik tiszteletlenül beszél az idősekről, Vona Gábor korábbi pártelnöknek is volt egy ilyen ügye.Ez a Jobbik igazi arca, a Jobbikról nem először derül ki, hogy lenézi az időseket, a nyugdíjasokat - jelentette ki.Soros György napokban megjelent írásáról a frakcióvezető azt mondta: Soros György gondolatai az unió döntéshozatala során diktátumokká válnak, "ez az, amivel szemben fogalmazzuk meg a saját álláspontunkat".Arra a felvetésre, hogy Franciaországban az iskolákban anya és apa helyett szülő 1-et és szülő 2-t kell használni, Kocsis Máté azt mondta, szomorúnak és sértőnek is tartja ezt a szülőkre nézve, Harrach Péter pedig egy ideológia zsákutcájaként értékelte a hírt.