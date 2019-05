Kormánypártok: aki vasárnap szavaz, legyen tisztában vele, hogy a teljes ellenzék bevándorláspárti

Aki vasárnap szavaz, legyen tisztában vele, hogy a teljes ellenzék bevándorláspárti - mondta Nacsa Lőrinc , a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője kedden Budapesten újságírók előtt.Nacsa Lőrinc a kormánypártok véleményét összegezve sorsdöntőnek nevezte a vasárnapi EP-választást.Felidézte, hogy az ellenzék minden egyes bevándorláspárti javaslatot megszavaz és megszavazott az EP-ben. Ők eddig sem a magyar embereket, hanem a brüsszeli érdekeket képviselték az EP-ben - jelentette ki.Hozzátette: a Gyurcsány-párti Molnár Csaba és Niedermüller Péter, a szocialista Ujhelyi István és Szanyi Tibor, a párbeszédes Jávor Benedek, valamint az LMP által delegált Meszerics Tamás mindent megszavaztak, ami arra irányult, hogy még több migránst hozzanak be Európába.Megszavazták a kötelező migránskvótát, migránsvízumot, a Soros-szervezetek pénzügyi támogatásának növelését, a migránsok családegyesítésének növelését, a gazdasági bevándorlás legalizálását és a bevándorlást elutasító országok megbüntetését is - sorolta Nacsa Lőrinc.Kiemelte: biztosak lehetünk benne, ha sor kerül rá, akkor meg fogják szavazni, hogy elvegyék a határvédelem és a menekültügyi eljárások jogát a tagállamoktól és megszavaznák a migránsok állandó betelepítési programjának a beindítását is.Most vasárnap a szavazólapon egyetlen pártszövetség neve lesz, amely meg akarja állítani a bevándorlást és meg akarja védeni Magyarországot, és a keresztény kultúrát, ez Fidesz-KDNP - rögzítette a kormánypárti politikus, hangsúlyozva: most vasárnap el kell menni szavazni, a bevándorlást és a bevándorláspártiakat meg kell állítani.