Kormánypártok: mennyi pénzt utaltak és mennyi ideig Haszan F.-nek?

A kormánypártok továbbra is világos választ várnak Brüsszeltől, pontosan mennyi pénzt és mennyi ideig utaltak Haszan F. terroristavezérnek - mondta Nacsa Lőrinc , a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője a kormánypártok álláspontját tolmácsolva szerdán Budapesten.A kormánypárti politikus kiemelte: Brüsszel hetek óta nem ad egyenes választ a szír terroristavezér ügyében.Máig nem tudják mennyi pénzt kapott Brüsszelből Haszan F., és hány alkalommal töltötték fel a kártyáját. Arra sem kaptak választ, mennyi időn át pénzelték így a terroristavezért.Hogyan ment át az ellenőrzésen, illetve volt-e egyáltalán bármilyen ellenőrzés? - sorolta a kérdéseket a frakciószóvivő, aki azt mondta, Brüsszel terel és nem ad egyenes válaszokat a már több alkalommal is feltett kérdéseikre.Mára biztossá vált, hogy a migránskártyák alkalmasak a migráció és a terrorizmus finanszírozására, elősegítésére. A kormánypártok világos választ várnak, pontosan mennyi pénzt és mennyi ideig utaltak a terroristavezérnek az európai adófizetők pénzéből - jelentette ki a KDNP-s képviselő.Kérdésre arról, hogy Haszan F. letartóztatását három hónappal meghosszabbították, Nacsa Lőrinc azt mondta: látják azt a folyamatot, amit sokáig megpróbáltak és még most is megpróbálnak eltagadni a brüsszeli bürokraták, hogy a migráció elősegítése és finanszírozása együtt jár a terrorizmus növekedésével. Haszan F. ügyében is ezt láthatták - folytatta, kiemelve: minden ilyen ügy veszéllyel jár az európai polgárok biztonságára. Nem megengedhető, hogy terroristavezérek szabadon járkáljanak Európában, veszélyeztetve a családok biztonságát, életét - hangsúlyozta.