Kormányszóvivő: a Soros-egyetem úgy megy, hogy marad

Amerikai külügyminisztérium: mindenkinek veszteség a CEU távozása



A CEU amerikai akkreditációjú programjainak távozása Magyarországról veszteség a CEU közösségének, az Egyesült Államoknak és Magyarországnak - így értékelt az Egyesült Államok Külügyminisztériuma hétfő délután az amerikai nagykövetség Facebook-oldalán közzétett közleményében.



Heather Nauert sajtószóvivő felidézte: a magyar felsőoktatási törvény 2017 áprilisában történt módosítása óta elkötelezetten dolgoztak mindkét féllel egy olyan megoldás érdekében, melynek keretében a CEU megőrizheti nagy presztízsű magyarországi programjait.



"Az Egyesült Államok nagyra értékeli azt a szerepet, melyet a CEU és más amerikai oktatási intézmények töltenek be a magyar és az amerikai nép közötti kapcsolatok építésében, és a transzatlanti kötelék erősítésében" - fogalmazott a sajtószóvivő, kiemelve: az Egyesült Államok kormánya csalódott, amiért "a magyar kormány és a CEU" nem írta alá azt az egyezményt, amely lehetővé tette volna, hogy az egyetem továbbra is folytassa Magyarországon az Egyesült Államokban akkreditált programjait.



A CEU hétfőn közleményben tudatta az MTI-vel, hogy az egyetem minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében. Jelezték: az intézmény megőrzi magyar egyetemi akkreditációját.

A CEU (Central-European University) számos képzését továbbra is Budapesten tartja, ezért az egész ügy politikai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni - mondta a kormányszóvivő a kormany.hu-nak hétfőn az egyetem közleményére reagálva. Kovács Zoltán kormányszóvivő a kormany.hu oldalra hétfőn feltöltött videóban úgy fogalmazott: "mindenki számára nyilvánvaló az, hogy a Soros-egyetem úgy megy, hogy marad, hiszen számos képzést továbbára is Budapesten tart, éppen ezért ez az egész ügy nem más, mint egy Soros-féle politkai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni". A CEU hétfőn közleményben tudatta az MTI-vel, hogy az egyetem minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítja el 2019 szeptemberében. Jelezték: az intézmény megőrzi magyar egyetemi akkreditációját. Közleményükben azt írták: döntésüket azért most hozzák nyilvánosságra, hogy időben tudjanak hallgatókat toborozni a következő tanévre. Kiemelték: az elmúlt 20 hónapban a CEU mindent megtett, hogy megfeleljen a magyar törvényeknek, felsőoktatási képzést indítottak az Egyesült Államokban, amelyet az amerikai hatóságok regisztráltak és jóváhagytak. Ennek ellenére a magyar kormány nem írta alá azt a megállapodást, amely lehetővé tette volna, hogy az egyetem továbbra is folytassa Magyarországon az Egyesült Államokban akkreditált programjait - közölték. A közleményben Michael Ignatieff rektor azt írta: "Egy amerikai intézményt kiszorítanak egy NATO-szövetséges országból. Egy európai intézményt elűznek az Európai Unió egyik tagállamából" - fogalmazott a rektor. Michael Ignatieff szerint méltánytalanul járt el a kormány a saját állampolgáraival, a CEU-n dolgozó és tanuló több száz magyar állampolgárral, több ezer magyar CEU-s öregdiákkal és családjaikkal szemben. Az intézmény szerint a kormányzati döntések semmilyen összefüggésben nem állnak az egyetemen folyó szakmai munkával. A CEU oktatásának színvonalát az Egyesült Államok oktatási szervei és a Magyar Akkreditációs Bizottság is elismerte - magyarázták. Kitértek arra: megőrzik magyar egyetemi akkreditációjukat, és arra törekszenek, hogy a jövőben is folytassanak tanítási és kutatási tevékenységet Budapesten. Azt írták, köszönik a sok támogató gesztust, ugyanakkor szomorúan veszik tudomásul, hogy a magyar kormány figyelmen kívül hagyta "az Egyesült Államok kongresszusának, New York állam kormányzójának, a Velencei Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a világ vezető egyetemeinek, két tucat Nobel-díjasnak, és mindenekelőtt annak a sok ezer magyar állampolgárnak a véleményét, akik békés demonstrációkon" fejezték ki, hogy "szabad országra, szabad egyetemre" vágynak. Közölték: a CEU továbbra is elkötelezett amellett, hogy a világ minden tájáról fogadjon hallgatókat és oktatókat, és továbbra is a szabad gondolkodás és a szabad kutatás értékeit képviselje - tették hozzá. Kifejtették: a CEU az Egyesült Államokban és Magyarországon akkreditált felsőoktatási intézmény, amely 1200 hallgatónak nyújt mester- és doktori képzéseket a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a közgazdaságtudomány, a jog, a hálózati- és kognitív tudomány területén. Az egyetem 770 munkatársat alkalmaz, és évi 8 milliárd forinttal járul hozzá a magyar gazdasághoz adók, nyugdíj-, és egészségügyi járulékok, valamint beszállítói kifizetések révén. Közép-Európa legsikeresebb felsőoktatási intézményeként a 2018-2026 közötti időszakra az egyetem 19 millió eurónyi támogatást nyert el az Európai Unió kutatási versenypályázatain - írták.