Kormányszóvivő: Brüsszel a magyar határvédelemre nem, de a Soros-szervezeteknek ad pénzt

Hollik István emlékeztetett, a magyar miniszterelnök 2017 őszén levélben kérte az Európai Bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert, hogy Brüsszel 50 százalékban járuljon hozzá a magyar határvédelem addigi költségeihez, mivel Magyarország nem csak saját, hanem az Európai Unió külső határait is védi.



A határvédelmi költségek a kérelem benyújtásakor több mint 270 milliárd forintra rúgtak, ez az összeg pedig azóta emelkedett - tette hozzá.



A kormányszóvivő közölte, Brüsszel hosszú levelezés után először a magyar költségek egyharmadát hagyta jóvá, és ígéretet tett azok kifizetésére, majd később ezt visszavonta, és csak a költségek mintegy tizedét ismerte el, de a mai napig egyetlen fillért sem fizetett.



A brüsszeli bizottság lassan két éve "húzza az időt, keresi a kifogásokat", célja pedig, hogy ezeket a pénzeket ne fizesse ki Magyarországnak - fogalmazott Hollik István.



Kiemelte, a magyar kormány arra az európai szolidaritásra hivatkozva szeretné elérni a magyar határvédelmi költségek felének megtérítését, amelyre a brüsszeli politikusok folyamatosan hivatkoznak.



Hollik István szólt arról is, hogy eközben a "migrációt támogató, ösztönző és segítő Soros-szervezeteket igen bőkezűen támogatja Brüsszel". "Úgy látszik, nem volt hiábavaló, hogy közel negyvenszer látogatták meg a Soros-szervezetek az Európai Bizottság különböző vezetőit és biztosait" - mondta.



A kormányszóvivő felidézte továbbá, hogy az Európai Parlament (EP) idén januárban fogadta el azt a jelentést, amely szerint a "következő hét évben megháromszoroznák a Soros-szervezetek támogatását, így azok még több migránst tudnának behozni Európába". "Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk" - jelentette ki, hozzátéve, hogy Brüsszel legitimitása "gyenge lábakon áll", ezért nem kellene közvetlenül civil szervezeteket támogatnia, azt meg tudják tenni a nemzetállamok.



Hangsúlyozta, a magyar kabinet az európai szolidaritás jegyében elvárja, hogy Brüsszel fizesse meg az általa is elismert magyar határvédelmi költségeket.



Hollik István kérdésekre válaszolva elmondta, a bevándorláspárti politikusok bevándorlók behozatalával gyarapítanák Magyarország népességét, nem pedig családpolitikai intézkedésekkel, ahogy a kormány. A magyar kabinet ugyanis mindent megtesz a családok megerősítésért, azért, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen egyet a szegénységgel - közölte.



"Lemondott egy náci jobbikos, és beültettek a helyére egy másik nácit" - válaszolta a kormányszóvivő a jobbikos Szávay István parlamenti helyét átvevő Bencsik János korábbi kijelentéseire vonatkozó kérdésre. "A Jobbiknak semmi sem akadály, a hatalomért, pénzért mindenre képesek" - mondta, majd megjegyezte, amennyiben a Jobbik következetes párt lenne, akkor Bencsik János mellett Gyöngyösi Márton sem lehetne már a tagjuk.



Hollik István egy másik reakciójában úgy fogalmazott, az európai bevándorláspártiak nem először hördülnek fel a kormány tényekkel alátámasztott tájékoztató kampánya miatt. Kijelentette, az Európai Néppárton belül is készek tárgyalni a történtekről, és remélik, a liberális szárny ellenében sikerül újra kereszténydemokrata irányba állítaniuk a néppártot az EP-választáson.



A Fidesz kizárásával nem először próbálkozik Jean-Claude Juncker, akit a kormánypárt már öt éve is alkalmatlannak tartott hivatalára, és ez be is igazolódott - mondta, megjegyezve, utóbbit bizonyítja az is, hogy az előző öt év volt az EU történetének legkudarcosabb időszaka.