Kormányszóvivő: Soros meghirdette a bevándorláspárti erők összefogását

Hollik István keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: Soros György Európa, ébredj fel! címmel megjelent véleménycikkében meghirdette a bevándorláspárti erők összefogását, "tehát Soros-listát akar mindenhol Európában, így Magyarországon is".



A kormányszóvivő szerint ebből is látszik, hogy Soros György célja változatlan: "továbbra is azt szeretné, hogy rá tudja erőltetni, rá tudja kényszeríteni Európára és magyar emberekre az akaratát, és így Európába és Magyarországra is be akarja telepíteni a bevándorlókat". Soros György számára erről fog szólni az európai parlamenti választás, számunkra pedig arról, hogy ennek a bevándorláspárti nyomásnak ne engedjünk - jelentette ki Hollik István.