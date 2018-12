Köszönet a bátor magyaroknak, akik reményt adtak

Magyarország követésre méltó modellt mutat be az üldözött keresztények megsegítésében - jelentette ki II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka a Miniszterelnökség Keresztényüldözés elleni kerekasztal című csütörtöki budapesti rendezvényén.



Az egyházak szerepéről és tapasztalatairól beszélő II. Efrém Ignác köszönetet mondott a magyaroknak, amiért kellően bátrak voltak ahhoz, hogy másként viselkedjenek, mint "a többiek". Magyarország segített az üldözött keresztényeknek, miközben más - mind anyagi lehetőségeikben, mind méretükben nagyobb - államok nem tettek így, mert arra törekedtek, hogy politikailag korrektek legyenek - hangoztatta.



Magyarország megpróbál segíteni, félretéve a politikát, és ez reményt ad: élnek a világon olyan emberek, akik készek arra, hogy kockáztassák a helyzetüket, mert meg akarják érteni az igazságot - mondta a pátriárka.



Közölte, hogy az elmúlt hét év során Szíria elveszítette keresztény népességének a felét, de Libanonból, Jordániából és más közel-keleti országokból is távoznak a keresztények.



Megjegyezte, a kapcsolatuk az iszlámmal nem volt mindig békés, azonban előfordultak hosszú konfliktusmentes időszakok.



II. Efrém Ignác hangsúlyozta, hogy ők mindenképpen a Közel-Keleten akarnak maradni. Elsődleges igényük, hogy ebben kapjanak segítséget, egyes államok azonban szinte segítik, hogy a keresztények elhagyják a szülőföldjüket.



A Hungary Helpsnek köszönhetően otthonokat tudtak helyrehozni - közölte a pátriárka. Bár nagy a válság Szíriában, egyetemet alapítottak és gyógyszergyárat építenek. Ez azonban csupán kettő nagyon sok projekt közül - jegyezte meg.



Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára jelezte, az Országgyűlés szerdai döntése értelmében új szakaszába lép a Hungary Helps.



Felidézte, hogy két éve indult a program, amelyet három felismerés hívott életre. A gazdaság erősödik, és ebben a helyzetben Magyarország jobban meg tud felelni annak az erkölcsi kötelességének, hogy még inkább kivegye a részét a világ humanitárius válságainak megoldásából. Másrészt, a migrációt nem támogatni kell, hanem megelőzni: szigorú határvédelem és ezzel párhuzamosan segítségnyújtás szükséges. Alapelv, hogy nem a bajt kell Európába hozni, hanem a támogatást azokba az államokba vinni, ahol baj van - nyomatékosította. A harmadik egy fenyegető felismerés volt: a kereszténység a legüldözöttebb vallás. Több mint nyolcvan országban bántanak embereket azért, amiért Krisztusban hisznek, a világ azonban nem foglalkozik a problémával, a nagy, nemzetközi humanitárius segélyszervezetek elfordultak az érintettektől - sorolta Azbej Tristan.



A Hungary Helps rögzíti Magyarország küldetését és megteremti a segítségnyújtás feltételeit - mondta.



Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte: úgy tekintenek II. Efrém Ignácra, mint aki közülük való.



Nehéz nem megrendülten beszélni, ugyanis több millió keresztény hagyta el a szülőföldjét vagy halt meg mártírként az elmúlt években - mondta. A rendezvény ugyanakkor nem csupán a gondok számbavételéről szól: örömteli is, hiszen azt bizonyítja, hogy a szír keresztényeknek vannak testvéreik, akik több ezer kilométerre tőlük a szívükön viselik a sorsukat, átérzik a problémáikat. Kevés ilyen ember él Európában - vélekedett.



Magyarországnak ezer éve a kereszténység a vezérfonala, a magyarok tudják, mit jelent a hitükbe kapaszkodni reménytelen helyzetekben. Amíg egy keresztény is él a Közel-Keleten, Magyarország támogatni fogja a közösségüket nemcsak lelkiekben, hanem anyagilag is - jelentette ki Magyar Levente.



Hölvényi György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője azt mondta, jó ügyért tanácskoznak. A legfontosabb a szolidaritás, amelyből Magyarország példát tud mutatni - vélekedett.



Kitért arra, hogy Európa keresztény gyökerei nem a kontinensről valók, és ha ezek a gyökerek elszakadnának, nagy bajba kerülnének az európaiak.



Ma azonban olyan "az európai adminisztrációs világ", hogy ezt egyszerűen nem érti. A fenti összefüggést könnyebb lett volna elmagyarázni egy felvilágosult párttitkárnak az 1980-as években, mint ma az EP-ben. Így az igazi missziós feladat Brüsszelben van - fogalmazott Hölvényi György.



"Nem vagyunk hibátlanok, nem vagyunk gazdagok, de amit tudunk, megteszünk" - jelentette ki a politikus.