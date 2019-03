Kovács Zoltán a BBC-nek: Soros György évtizedek óta politikai szereplő

Kovács Zoltán szerint Soros György magyar-amerikai nagybefektető már két évtizede politikai szereplővé is vált.



A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a BBC brit közszolgálati televízió HardTalk című interjúműsorának hétfői adásában kijelentette: Soros György megnyilatkozásait, a hozzá kötődő Nyílt Társadalom Alapítvány tevékenységét, vagy az Európával kapcsolatos elképzeléseinek fő közvetítő eszközét, a Project Syndicate médiaportált megtekintve "nincs szükség semmiféle összeesküvés-elméletre".



Kovács Zoltán szerint Soros György intézményi hálózata komoly hatalmat gyakorol, anélkül, hogy valaha is választói felhatalmazást kapott volna erre.



Arra a riporteri felvetésre, hogy ezek civil társadalmi szervezetek, amelyek az emberi jogok érvényesítésének szószólói, az államtitkár kijelentette: a Soros Györgyhöz köthető nem kormányzati szervezeteknek a magyar kormány nézete szerint semmi közük a civil társadalomhoz. Hozzátette: a civil társadalom alulról építkezik, és ilyen szervezetekből Magyarországon jelenleg 65 ezer működik.



Arra a felvetésre, hogy Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a BBC-műsornak nyilatkozva a szervezet kormányzati zaklatásáról és munkájának akadályoztatásáról számolt be, Kovács Zoltán úgy reagált: a kormány "vitában áll pár tucat szervezettel, de ezeknek a szervezeteknek nincs közük az alulról építkezéshez, nem az emberek akaratát testesítik meg".



Kovács Zoltán szerint a három évvel ezelőtti migrációs válság óta egyre nagyobb a távolság "a nyugat-európai balos-liberális politikai elit" és a tagországok választói között. Hozzátette: ezt a rést be kell zárni, mert ha még tovább szélesedik, romba döntheti az Európai Uniót.



Az államtitkár cáfolta, hogy a Közép-Európai Egyetem (CEU) távozott volna Budapestről. Úgy fogalmazott: a CEU tevékenységének az az eleme távozott, amely nincs összhangban a magyar joggal.



Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora a BBC-műsorban ugyanakkor kijelentette: a CEU két részre hasad, ami "tragikus, mivel itt van az otthonunk, de az Orbán-kormány így döntött".



Ignatieff szerint a kormány nem hajlandó aláírni azt a megállapodást, amely az általa 2017-ben elfogadtatott törvény alapján szükséges a CEU további budapesti tevékenységéhez, az aláírás híján viszont az egyetem Budapesten nem adhat ki amerikai akkreditáció alapján kiállított diplomákat. "Ezek tények, ezt nem én találom ki" - fogalmazott.



Michael Ignatieff szerint a magyar kormány "olyan rezsim, amely ellenségesen viszonyul minden szabad intézményhez".



"Soha nem tagadtam, hogy (Magyarország) szabad társadalom, ám itt mégis az egypártrendszer új formája kezd megszilárdulni, egy európai országon belül" - mondta a CEU vezetője.



Ignatieff szerint a magyar kormány Soros Györggyel kapcsolatos álláspontja "fantasztikus összeesküvés-elmélet". "Ennek a rezsimnek a (választói) bázisát mozgósító kampányhoz van szüksége Soros Györgyre" - tette hozzá.



A CEU rektora szerint Soros György kapacitása a magyarországi fejlemények befolyásolására "gyakorlatilag zéró (...) Akinek nagyon komoly lehetősége van erre, jó vagy rossz irányban, az Orbán Viktor".