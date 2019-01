Kovács Zoltán: az EP-választás sorsdöntő lehet Európa számára

Kovács Zoltán, akit a nap folyamán tartott miniszterelnöki sajtótájékoztatóról kérdeztek, közölte: a cél a májusi EP-választás után többségbe kerülni azokban az intézményekben, amelyekben ma a bevándorláspárti többség olyan terveket próbál elfogadni, amelyek a migráció intézményesítését, felgyorsítását célozzák.



Kitért arra is, hogy nemcsak az Európai Néppárt, hanem adott esetben más pártok részvételével is létrejöhet az a többség - az EP mellett az Európai Bizottságban is -, amely meg tudja akadályozni a bevándorláspárti politikát.



Kovács Zoltán úgy vélekedett, hogy a magukat liberálisnak vagy progresszívnek nevezők bevándorláspártiak és - mint megjegyezte - Magyarországon "az antiszemita Jobbik" is ide tartozik. A kereszténydemokraták, a jobbközép, valamint sok tőlük jobbra álló európai formáció viszont elutasítja ezt a felfogást.



Megismételte, hogy ez lesz az első olyan alkalom, amikor van közös téma, amely összekapcsolja a nemzetállamokat, mert eddig az EP-választások többnyire az adott országokban a politikai helyzet képezték le.