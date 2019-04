Kovács Zoltán: sokan még mindig "összeurópai" megoldásokat várnak a migrációs válságra

Csaknem négy évvel a migrációs válság kezdete után sokan még mindig "összeurópai" megoldásra várnak, de ilyen megoldás nincs a láthatáron, és a realitásokat figyelembe véve nem is lehetne hatékony - mondta hétfőn Londonban Kovács Zoltán A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a londoni magyar nagykövetségen újságíróknak és elemzőknek tartott tájékoztatóján kijelentette: e kérdésben a tényleges és sikeres erőfeszítéseket az uniós tagországok teszik.Ebben Magyarország példát mutat, mindenekelőtt a határőrizet megerősítésével, de az utóbbi időben Olaszország is megkezdte a felzárkózást. Ez is azt jelzi, hogy ha megvan a politikai akarat és érvényesül a politikai józan ész, akkor megoldást lehet találni a helyzet kezelésére - mondta Kovács Zoltán.Az államtitkár hangsúlyozta, hogy nem is Magyarország vezetett be elsőként ilyen intézkedéseket, hiszen Nagy-Britannia a franciaországi Calais-ban, Spanyolország Észak-Afrikában, más országok az EU külső határainak más pontjain tettek hasonló lépéseket.Kovács Zoltán az Európai Néppárttal fennálló viszonyról elmondta: a Fidesz saját szabad akaratából csatlakozott az Európai Parlament e pártcsoportjához, így senkinek nem áll jogában a Fideszt felfüggeszteni vagy kizárni.Hangsúlyozta, hogy a Fidesz maga döntött EPP-tagságának felfüggesztéséről.Az államtitkár szerint az EPP nem a centrum, hanem a baloldal, illetve a liberálisok felé tolódik; ennek egyértelmű bizonyítéka volt az is, ahogy a néppárti képviselők a Sargentini-jelentés ügyében szavaztak.Kovács Zoltán szerint ez elsősorban a skandináv és a nyugat-európai tagpártokra igaz.A Fidesz ugyanakkor kitart azon alapvető értékek mellett, amelyeket az Európai Néppárt alapítói fogalmaztak meg, és ezek kereszténydemokrata, jobbközép értékek - mondta hétfői londoni tájékoztatóján az államtitkár.Kijelentette: a kormányt érő bírálatok mögött is a migrációval szembeni magyar hozzáállás és ennek kertelés nélküli kifejezésre juttatása áll. "Mi mindig azt mondjuk, amit gondolunk, és amit mondunk, azt komolyan is gondoljuk" - fogalmazott Kovács Zoltán.Hozzátette: ez az alapállás 2010 óta következetesen érvényesül a kormányzati döntéshozatalban.