Kövér László a török házelnököt fogadta

Magyarország reméli, hogy a 2010 után megkezdett keleti nyitás politikája a közeljövőben "termőre fordul", és egy exponenciális növekedést eredményez majd a magyar-török gazdasági kapcsolatokban - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke, miután hétfőn a Parlamentben fogadta Binali Yildirimet, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét.



Kövér László elmondta: a két ország közötti parlamenti kapcsolatok intenzitása is azt mutatja, hogy a visegrádi négyeket és a szomszédos országokat nem számítva Magyarország szempontjából első számú partner Törökország.



Kiemelte: a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének feladata elsősorban a kormányokra hárul, a parlamentek ebben támogató szerepet tudnak betölteni.



Felhívta a figyelmet arra, hogy jövőre esedékes a magyar-török felső szintű stratégiai tanács és a gazdasági vegyes bizottság ülése, és mindkettő várhatóan Magyarországon lesz. Azon vagyunk, hogy minél több fórumot teremtsünk a vállalkozóink, befektetőink számára, hogy megismerjék a másik országot és kellő információ álljon rendelkezésükre a döntéseikhez - hangsúlyozta.



A magyar házelnök jelezte: jelen pillanatban is mintegy tíz török vállalattal folynak egyeztések befektetésekről, illetve azok bővítéséről.



Binali Yildirim nagyon értékesnek nevezte a találkozót, és felhívta a figyelmet arra, hogy idén december 18-án lesz a török-magyar diplomáciai kapcsolatok 95. évfordulója.



Hangsúlyozta: Magyarország és Törökország folyamatosan fejleszti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait, de nem hanyagolja el kulturális és történelmi kapcsolatainak ápolását sem. Megköszönte, hogy Magyarország a kezdetektől támogatja Törökország európai uniós csatlakozását.



Kiemelte: Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnök októberi, budapesti látogatása, illetve a mostani házelnöki találkozó jól mutatja, hogy Törökország mennyire fontosnak tartja a Magyarországgal való kapcsolatát. A török nemzetgyűlés elnökét Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta.