Közeledik az adóelőleg-kiegészítés határideje

A fent említett adónemek özül az első háromban a feltöltésről a 1801-es számú bevallásban is számot kell adni, még abban az esetben is, ha ténylegesen nincs adóelőleg-kiegészítés. A befizetést az egyes adónemeknek megfelelő számlaszámra kell teljesíteni.Azoknak, akik a társasági adóelőleg-kiegészítéssel kapcsolatban adófelajánlással ívánnak élni (Tao. tv. 24/A.§-a szerinti), ezt a 1801-es bevallásban tudjá megtenni. Azon felajánlások esetében, ahol a kedvezményezetti célról szóló igazolást papíron kell benyújtani, az elbírálás meggyorsítása érdekében azt célszerű szkennelt formában is csatolni a bevalláshoz.Ha az adózó az adó összegét a jelzett határidőig nem fizeti meg legalább 90 százalékos mértékben – a befizetett előleg és az éves adó 90 százalé ának ülönbözete után 20 százalékig terjedő – mulasztási bírsággal sújtható.A társasági adó felajánlásával kapcsolatban további hasznos információ található a NAV honlapján az 55. számúben.