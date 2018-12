Látványos: így néznek ki az MÁV emeletes motorvonatai - galéria

A tájékoztatás szerint az első ütemben rendelt 11 motorvonat várhatóan 2019 végétől szállítja az utasokat a váci és a ceglédi elővárosi vasútvonalakon, a második ütemben gyártott 8 jármű pedig 2021 elejéig állhat forgalomba.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára szerint a Budapest-Vác vasúti vonalon évente közlekedő utasok 12 milliós szám is indokolja az emeletes, korszerű vonatok forgalomba állítását. Tuzson Bence , a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a Dunakeszi Járműjavítóban folyó gyártás jelentőségét méltatta, és felidézte, hogy 2014-ben a csőd szélén álló járműgyártó többségi állami tulajdonba került, azóta a gyár forgalma megháromszorozódott, nyereséges lett, 550 embernek ad munkát, és képes lesz arra, hogy saját fejlesztésű vasúti szerelvényt is gyártson. Mosóczi László , az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a közösségi közlekedés fontosságát, és ebben a vasút szerepét hangsúlyozta. A vasúti közlekedés fókuszában az elővárosi és a távolsági járatok kiemelt helyen szerepelnek, és a szolgáltatási színvonal javítása érdekében jelentős fejlesztéseket hajtanak végre. Dunai Zoltán , a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a Stadler nemzetközi vasúti járműgyártó 13 éve működik Magyarországon, hat évvel ezelőtt stratégiai partnerséget kötöttek a magyar kormánnyal. Magyarországon a Stadler 170 vasúti járműre kapott megrendelést 1,1 milliárd euró értékben, 10 szervizszerződést nyertek el, 500 munkahelyet tartanak fenn a három magyar kft-ben. A munkahelyek számát 550-600-ra kívánják növelni, amit a szakképzett munkaerő szűkössége nehezít - jegyezte meg.Dunai Zoltán kiemelte, hogy a Stadler a magyar cégek beszállításával 3 milliárd euró értéket épített be a globális piacra szánt járműibe. Homolya Róbert , a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a MÁV-Start a Stadler céggel 2017-ben keretszerződést kötött legfeljebb 40 emeletes villamos motorvonat szállítására, ebből eddig 19 jármű gyártására írtak alá megállapodást, és azon dolgoznak, hogy a többi lehetőséget is igénybe vehessék.A MÁV tájékoztatása szerint az első 19 emeletes jármű beszerzését az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program mintegy 100 milliárd forint keretéből finanszírozzák.