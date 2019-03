Látványos videó készült az Olof Palme Ház felújításáról

Rövidesen lezárul az Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója a Liget Budapest program keretében; a csaknem hárommilliárd forintos beruházásból megújuló épületet Millennium Háza néven ősszel vehetik birtokba a látogatók.A Városliget egyik legszebb épületén már befejeződtek a restaurátori munkák: a ház utólagos hozzáépítéseit eltávolították, megtörtént az eredeti épületszerkezet helyreállítása, kész a hatalmas üvegfelületekkel borított új tetőzet, és az épület homlokzatát díszítő Zsolnay-kerámiákat is restaurálták - közölte a pénteki épületbejáráson a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Baán László hozzátette: felújítását követően a több mint 130 éves épület a Városliget aranykorát bemutató időszaki kiállítással nyitja meg kapuit, később pedig egy interaktív állandó tárlattal idézi meg a századfordulós Budapest világát.A Millenium Háza másik szárnyában Zsolnay Kávéház nyílik, a mélyföldszinten pedig egy kisebb előadó- és konferenciatermet, valamint egy múzeumpedagógiai teret alakítanak ki.Sághi Attila, a beruházást végző Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese emlékeztetett arra, hogy az épület belső falai a világháborús sérülések miatt elvesztek. A ház ez után ipari, irodai jelleget kapott, most azonban rekonstruálják a homlokzat mellett az eredeti belső térstruktúrát is.Látványos beavatkozásnak ígérkezik, hogy visszaállítják az épület eredeti főbejáratát is, így a Millennium Házába a Petőfi Csarnok helyén épülő Új Nemzeti Galéria felől lehet majd belépni - fűzte hozzá Baán László.Mint elárulta, az új főbejárat elé nagyszabású rózsakertet alakítanak ki, közepén egy Zsolnay-szökőkúttal. Szintén a Városliget délkeleti oldalán, a Millenium Háza közelében épül többek között egy 2 kilométeres futókör és a világszínvonalú, új nagyjátszótér - számolt be Baán László.