Letartóztatták a szekszárdi kislány megölésével gyanúsított férfit

Letartóztatásba helyezte a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája hétfőn egy hónapra azt a 19 éves férfit, aki a gyanú szerint péntekenunokatestvérét, egy hatéves kislányt Szekszárdon.Kovács Ildikó, a járásbíróság szóvivője Szekszárdon, sajtótájékoztatón közölte: a letartóztatás indoka a többi között az eljárás sikere meghiúsításának és a tanúk befolyásolásának veszélye. A bíró azt is elrendelte, hogy a gyanúsítottat később egy hónapra át kell szállítani az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe.A letartóztatást elrendelő végzés nem jogerős, a férfi védője fellebbezett.Az áldozat holttestét péntek este nem sokkal hét óra előtt találták meg a rendőrök a szekszárdi Séd patak medrében, miután a gyermek édesanyja bejelentette a kislány eltűnését.Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség szóvivője elmondta: a gyanúsítottat, aki a kislány unokabátyja, szombat reggel vették őrizetbe.Az áldozat és a gyanúsított édesapja testvérek; a két család március 2. óta lakik egy közös udvarral rendelkező, Patak utcai házban. A gyanúsított családja szívességből járult hozzá a kislány családjának lakáshasználatához - tette hozzá.A szóvivő közölte: a férfi egyelőre nem tisztázott indokkal elhívta magával a kislányt, és az utca mögött folyó patak mentén lévő töltésen haladt vele. Ezután egy nagyobb tárggyal bántalmazta, legalább hat ütést mért a kislány fejére. Amikor értesült a holttest megtalálásáról, a gyanúsított öngyilkosságot kísérelt meg.Kiss Yvette kérdésre válaszolva elmondta: a bűncselekmény részleteiről a nyomozás jelenlegi szakaszában és kegyeleti okból nem adnak tájékoztatást, az indítékot vizsgálják.Hozzátette: a gyanúsítottnak pszichés állapota miatt a bíróság 2017 őszén elrendelte a cselekvőképességet részleges korlátozó gondnokságát, gondnoka egyik szülője volt. A férfival szemben korábban folyt és jelenleg is folyamatban van eljárás vagyon elleni bűncselekmények miatt.Az ügyészség közleménye szerint a bűncselekmény 10 és 20 év közötti szabadságvesztéssel sújtható, életfogytiglani büntetés azonban nem szabható ki, mivel az gyanúsított még nem töltötte be a 20. életévét.